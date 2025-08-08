الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد قرار احتلال غزة، الخارجية البلجيكية تستدعي سفيرة إسرائيل

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 أعلنت وزارة  الخارجية في  بلجيكا، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها استدعت سفيرة إسرائيل لديها  للتعبير عن رفض بلجيكا التام لقرار احتلال غزة واستئناف الاستيطان.

 

الخارجية البلجيكية تستدعي سفيرة إسرائيل 

 وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة، إن قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجومها على قطاع غزة خطأ. 

وأقر مجلس الوزراء الإسرائيلي بأغلبية الأصوات المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب في غزة، وتشمل نزع سلاح حماس، وإعادة جميع الرهائن، الأحياء منهم والأموات، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وبلورة حكومة مدنية بديلة غير حماس أو السلطة الفلسطينية، وفق ما ذكرته صحيفة معاريف العبرية.

txt

تهديد مبطن، أول رد من حماس على قرار إسرائيل احتلال غزة

وبحسب القناة فإنّ الخطة التي وافق عليها الكابينت في وقت سابق، تضم هذه الأهداف الخمسة التي يمثل تحقيقها نهاية للحرب المستمرة منذ أكثر من 22 شهرا.

وأكدت الأغلبية المطلقة من وزراء مجلس الوزراء أن الخطة البديلة المقدمة من رئيس الأركان إيال زامير، على مجلس الوزراء لن تحقق هزيمة حماس أو إعادة الرهائن".

وشهد الاجتماع نقاشات أكثر حدة بعد إقرار الاحتلال الكامل، حيث جدد رئيس الأركان اعتراضه على خطة نتنياهو بقوله: "لن تكون هناك استجابة إنسانية للمليون شخص الذين سننقلهم، سيكون كل شيء معقدًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل بلجيكا غزة مجلس الوزراء الإسرائيلي

مواد متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يتأهب لاحتلال غزة بعد موافقة الحكومة على اقتراح نتنياهو

الأكثر قراءة

11 قرارا جمهوريا حاسما و10 رسائل قوية من السيسي للمصريين

بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم، 15 مليار جنيه ضرائب متوقعة خلال العام الأول

زيكو بعد انتقاله لـ بيراميدز: نجم الأهلي مثلي الأعلى

حادث مفجع على طريق الكريمات، مصرع وإصابة العشرات في تصادم أتوبيس وسيارتي نقل

النقل تنفي مسئولية "سوبر جيت" عن حادث الكريمات: الأتوبيس يتبع شركة خاصة أخرى

تهديد مبطن، أول رد من حماس على قرار إسرائيل احتلال غزة

مصرع 7 وإصابة 44، ننشر أسماء ضحايا حادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

مخالفتها تستوجب الإخلاء أو الطرد، 3 التزامات على المستأجرين في قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

تطور مفاجئ في سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس

المزيد

انفوجراف

على رأسهم محمد صلاح.. أبرز 10 لاعبين مرشحين للكرة الذهبية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: يجوز التسمية بالاسم المتضمن تزكية أو مدحا إذا توفرت هذه الشروط

تفسير حلم أكل السمك المشوي في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

تفسير رؤية الصديق في المنام وعلاقتها بانفراج الأزمات وحل المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads