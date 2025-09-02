ميلان الإيطالي يعلن انتقال نجمه إلى الدوري الإنجليزي

أعلن نادي ميلان الإيطالي رسميا، انتقال لاعبه النيجيري صامويل تشوكويزي، جناح الفريق، إلى صفوف فولهام الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي.

فولهام يضم تشوكويزي من ميلان

وانضم تشوكويزي إلى فولهام في صفقة على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، حيث تشير تقارير صحفية إلى أن قيمة الصفقة الإجمالية قد تصل إلى 30 مليون يورو في حال تفعيل بند الشراء.

ولا يتضمن عقد النيجيري على أي التزام بجعل الصفقة دائمة في حال استيفاء شروط معينة.

كان تشوكويزي (26 عاما) قد انضم لميلان قادما من فياريال في صيف 2023، مقابل 21.1 مليون يورو بالإضافة إلى 7 ملايين أخرى كمكافآت متعلقة بالأداء.

أرقام تشوكويزي مع ميلان

وشارك النيجيري في 70 مباراة بقميص ميلان، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

