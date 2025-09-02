الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ميلان الإيطالي يعلن انتقال نجمه إلى الدوري الإنجليزي

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

أعلن نادي ميلان الإيطالي رسميا، انتقال لاعبه النيجيري صامويل تشوكويزي، جناح الفريق، إلى صفوف فولهام الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي.

فولهام يضم تشوكويزي من ميلان

وانضم تشوكويزي إلى فولهام في صفقة على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، حيث تشير تقارير صحفية إلى أن قيمة الصفقة الإجمالية قد تصل إلى 30 مليون يورو في حال تفعيل بند الشراء.

ولا يتضمن عقد النيجيري على أي التزام بجعل الصفقة دائمة في حال استيفاء شروط معينة.

كان تشوكويزي (26 عاما) قد انضم لميلان قادما من فياريال في صيف 2023، مقابل 21.1 مليون يورو بالإضافة إلى 7 ملايين أخرى كمكافآت متعلقة بالأداء.

أرقام تشوكويزي مع ميلان 

وشارك النيجيري في 70 مباراة بقميص ميلان، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

ميلان تشوكويزي صامويل تشوكويزي ميلان الإيطالي فولهام

ads