يسرا عن مشاركتها في فيلم "درويش": جاء بطريقة مفاجئة وعمرو يوسف بيعرف ينكشني

كشفت الفنانة يسرا تفاصيل ظهورها في فيلم "درويش" بطولة الفنان عمرو يوسف، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر.

يسرا: "عمرو يوسف بيعرف ينكوشني"

وقالت يسرا: "عمرو يوسف وراء تحفيزي للمشاركة في العمل، وهو بيعرف ينكشني، وعملي بروفات على فيلم درويش"، مشيرة إلى أن وجودها في الفيلم كان بمثابة مفاجأة، إذ لم يكن أحد يعلم بمشاركتها مسبقًا.

فرحة يسرا بالمشاركة في فيلم درويش

وأكدت النجمة الكبيرة يسرا أنها استمتعت بالتجربة وعملت بحماس شديد متابعة: "كنت فرحانة بالمشاركة في فيلم درويش، وكنت بشتغل من قلبي".

إشادة بجهد عمرو يوسف

وأشادت يسرا بمجهود بطل العمل، قائلة: "عمرو يوسف مجتهد في شغله وبيحبه، وبيعرف يختار الأدوار اللي بيعملها، وبيعمل المجهود اللازم علشان الشغل يطلع صح".



