الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

يسرا عن مشاركتها في فيلم "درويش": جاء بطريقة مفاجئة وعمرو يوسف بيعرف ينكشني

يسرا وعمرو يوسف،
يسرا وعمرو يوسف، فيتو

كشفت الفنانة يسرا تفاصيل ظهورها في فيلم "درويش" بطولة الفنان عمرو يوسف، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر.

يسرا: "عمرو يوسف بيعرف ينكوشني"

وقالت يسرا: "عمرو يوسف وراء تحفيزي للمشاركة في العمل، وهو بيعرف ينكشني، وعملي بروفات على فيلم درويش"، مشيرة إلى أن وجودها في الفيلم كان بمثابة مفاجأة، إذ لم يكن أحد يعلم بمشاركتها مسبقًا.

فرحة يسرا بالمشاركة في فيلم درويش

وأكدت النجمة الكبيرة يسرا أنها استمتعت بالتجربة وعملت بحماس شديد متابعة: "كنت فرحانة بالمشاركة في فيلم درويش، وكنت بشتغل من قلبي".

إشادة بجهد عمرو يوسف

وأشادت يسرا بمجهود بطل العمل، قائلة: "عمرو يوسف مجتهد في شغله وبيحبه، وبيعرف يختار الأدوار اللي بيعملها، وبيعمل المجهود اللازم علشان الشغل يطلع صح".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يسرا الفنانة يسرا فيلم درويش عمرو يوسف الفنان عمرو يوسف اخبار الفن

مواد متعلقة

مي عز الدين: يسرا علمتني درسا فارقا بمسيرتي الفنية (فيديو)

كلاكيت ثامن مرة، عمرو يوسف محتال في فيلم "درويش"

عمرو يوسف يصل دبي لحضور العرض الثالث لفيلمه "درويش"

يسرا تطلب الطلاق من ماجد المصري في "الست لما"

الأكثر قراءة

محامي أسرة شيكا يفجر مفاجأة: العثور على جرح بالجانب الأيمن وزوجته أخفت الحقيقة

حريق بفندق شهير في الدقي

أول تحرك أمني في بلاغ عمرو أديب ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف والتهديد

تحركات مكثفة لآليات عسكرية في طرابلس والأمم المتحدة تحذر (فيديو)

بـ 3 كلمات، حسام حسن يحسم مصير مباراة زامبيا بسبب مدربها الإسرائيلي

واحد منهم مات، القبض على مدرسة دهست 10 أشخاص أمام جمعية خيرية بالجيزة

بعد تطبيق القانون رسميا، التزامات على صاحب العمل عند تشغيل الأطفال

أقسم بالله ما حصل، باسم مرسي يكذب شيكابالا بعد تصريح "الشيشة" (فيديو)

خدمات

المزيد

خدمات بنك القاهرة في عيد الفلاح

رابط تظلمات نتيجة الدور الثاني بالثانوية العامة 2025

بعد تطبيق القانون رسميا، التزامات على صاحب العمل عند تشغيل الأطفال

لحظة بلحظة، آخر تطورات مؤشر الدولار بحركة التداولات

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads