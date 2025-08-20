الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

يسرا تطلب الطلاق من ماجد المصري في "الست لما"

ماجد المصري، فيتو
ماجد المصري، فيتو

تشهد أحداث فيلم “الست لما” الذي يقوم ببطولته يسرا وماجد المصري، طلب يسرا الانفصال عن زوجها الذي يلعب دوره ماجد المصري الذي يعمل أستاذًا جامعيًّا، وذلك بعد خلاف يقع بينهما بسبب تناولها إحدى القضايا الهامة في البرنامج الذى تقدمه.

وأوشكت الفنانة يسرا أن تنتهي من تصوير جميع مشاهدها في فيلم "الست لما"، وتبقي لها ما يقرب من 20٪ فقط من أحداث دورها.

وتقوم أسرة فيلم “الست لما” على تصوير عدد من المشاهد داخل إحدى عمارات وسط البلد، وهذه المشاهد تجمع درة ويسرا وياسمين رئيس.

حيث تبدأ يسرا في تعنيف ابنة شقيقها التي تلعب دورها ياسمين رئيس وذلك في حضور صديقتها درة.

أبطال فيلم الست لما 

فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يطرح عدد من القضايا المرأة بشكل لايت، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ماجد المصري يسرا الست لما اخبار الفن درة

مواد متعلقة

ماجد المصري يبدأ تصوير دوره في فيلم "الست لما"

أخبار الفن اليوم، مصطفى كامل يكشف عن مفاجأة لـ شيرين، السقا وفهمي يحتفلان بالعرض الخاص لفيلمهما، ماجد المصري يقتحم بلاتوه يسرا في "الست لما"

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام في القاضي أيمن حجاج وشريكه في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال

طلاب الجامعة العربية المفتوحة يستغيثون من زيادة المصروفات الدراسية

قريطم: تطبيق غرامة الـ 50 جنيهًا على عبور المشاة العشوائي يحد من الحوادث المأساوية

اتحاد الكرة مهنئا محمد صلاح: إنجاز لم يتحقق من قبل

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح على 6 شواطئ

بيان عاجل من وزارة الإسكان حول أزمة سحب أرض نادي الزمالك

كلب ضال يعقر 9 أشخاص على شاطئ بيانكي بالإسكندرية

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة ورعدية واضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بمواجهة صعوبات صحية

ما حكم الشرع فى الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads