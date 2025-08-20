الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عمرو يوسف يصل دبي لحضور العرض الثالث لفيلمه "درويش"

عمرو يوسف. فيتو
عمرو يوسف. فيتو

وصل النجم المصري عمرو يوسف، إلى مدينة دبي، لحضور العرض الخاص الثالث لفيلمه “درويش”، والذي يقام هناك مساء اليوم الأربعاء بعد عرضين سابقين في القاهرة والرياض. 

فيلم درويش

وكان عمرو قد احتفل أمس في العاصمة السعودية الرياض بالعرض الخاص للفيلم، وفي مصر كان قد بدأ عرض الفيلم تجاريا يوم ١٣ من أغسطس الجاري، وتجاوزت إيراداته حاجز الـ١٥ ملايين جنيه في أول ستة أيام من عرضه. 

ومن المقرر أن تبدأ العروض التجارية للفيلم بالخليج يوم ٢٨ من أغسطس الجاري.

قصة وأبطال فيلم درويش

ويلعب عمرو في الفيلم  دور محتال يوقع ضحاياه في أزمات مختلفة، ويتحول لبطل شعبي بالصدفة.

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والتشويق في إطار كوميدي.

ويشارك في درويش عدد من النجوم  منهم: دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال.، والفيلم من إخراج وليد الحلفاوي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال فيلم درويش تارا عماد دينا الشربيني عمرو يوسف فيلم درويش مدينة محمد شاهين مصطفي غريب وليد الحلفاوي

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة فى الإسكندرية

الأهلي يعلن تفاصيل عزاء والد محمد الشناوي

تصنيف أندية العالم، الأهلي يتربع على عرش أفريقيا والزمالك في مركز صادم

ارتفاع حصيلة ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 3 وفيات و5 مصابين

موعد نظر دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

ظهرت الآن، رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

ارتفاع البلدي، سعر الدواجن اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

ارتفاع البلدي، سعر الدواجن اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

هل مناقشة مشروعات القوانين من اختصاصات مجلس الشيوخ؟

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الغدر من الكبائر؟ خطيب مسجد عمرو بن العاص يجيب (فيديو)

الإفتاء توضح حقوق الزوجين في ضوء قوله تعالى "وللرجال عليهن درجة"

اليوم العالمي للعمل الإنساني، الأزهر يحيى صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني

المزيد
الجريدة الرسمية
ads