عمرو يوسف يصل دبي لحضور العرض الثالث لفيلمه "درويش"

وصل النجم المصري عمرو يوسف، إلى مدينة دبي، لحضور العرض الخاص الثالث لفيلمه “درويش”، والذي يقام هناك مساء اليوم الأربعاء بعد عرضين سابقين في القاهرة والرياض.

فيلم درويش

وكان عمرو قد احتفل أمس في العاصمة السعودية الرياض بالعرض الخاص للفيلم، وفي مصر كان قد بدأ عرض الفيلم تجاريا يوم ١٣ من أغسطس الجاري، وتجاوزت إيراداته حاجز الـ١٥ ملايين جنيه في أول ستة أيام من عرضه.

ومن المقرر أن تبدأ العروض التجارية للفيلم بالخليج يوم ٢٨ من أغسطس الجاري.

قصة وأبطال فيلم درويش

ويلعب عمرو في الفيلم دور محتال يوقع ضحاياه في أزمات مختلفة، ويتحول لبطل شعبي بالصدفة.

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والتشويق في إطار كوميدي.

ويشارك في درويش عدد من النجوم منهم: دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال.، والفيلم من إخراج وليد الحلفاوي.

