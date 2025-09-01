وزيرة التضامن تشهد حفل السفارة اليابانية بإطلاق دبلوم التوكاتسو

في إطار التعاون المصري الياباني..

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حفل السفارة اليابانية في القاهرة

بإطلاق دبلوم "التوكاتسو" في إطار التعاون المصري الياباني.

وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة، والدكتور هاني هلال، الأمين العام للجنة التوجيهية للشراكة المصرية اليابانية.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد في هذه المناسبة الخاصة، التي تُمثل علامة فارقة جديدة في مسيرة التعاون البنّاء بين جمهورية مصر العربية وشريكتنا وصديقتنا، اليابان، حيث على مر السنين، أثمر هذا التعاون نماذج رائعة للشراكة في مجالات التنمية والتعليم والرعاية الاجتماعية.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على تهنئة جميع الحضور بمناسبة إطلاق دبلوم "التوكاتسو" لأول مرة في مصر، وهذا انعكاس حقيقي لإيماننا المشترك بأهمية التنمية البشرية منذ الطفولة المبكرة، القائمة على المعرفة والقيم والانضباط، وهي مبادئ نؤمن بها بشدة في منظومة الحماية والتنمية الاجتماعية لدينا.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه على مدار السنوات الماضية، بنينا شراكة قوية مع جايكا، نفذ من خلالها العديد من المشاريع التنموية، مما ترك أثرًا ملموسًا على حياة العديد من الأسر في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك مشروع تنمية الطفولة المبكرة، الذي يُركّز على تحسين بيئات رعاية الأطفال وتعزيز صحة ونموّ الأطفال الصغار - وهو استثمار أساسي في مستقبل الأمة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر تواصل حاليًا العمل على تنمية الطفولة المبكرة، حيث نُجري حاليًا مسحًا وطنيًا حول خدمات رعاية الطفل،مشيرة في الوقت ذاته إلى أن وزارتي العدل والتضامن الاجتماعي، كانتا من أوائل الوزارات التي افتتحت مراكز استقبال أطفال في العاصمة الإدارية، مُتبعةً النموذج الياباني لتعزيز المهارات المعرفية لأطفالنا.

وأضافت إننا في وزارة التضامن الاجتماعي، نؤمن بأن التعليم ورعاية الطفولة المبكرة هما أساس العدالة والتنمية المستدامة، ونواصل العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا لبناء مستقبل أفضل لكل طفل وكل أسرة في مصر.

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي في ختام كلمتها بخالص الشكر للنظراء اليابانيين، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، على جهودهم المُخلصة، متمنية لدبلوم "التوكاتسو" كل النجاح والتقدم المُستمر.

الجدير بالذكر أن دبلومة " التوكاتسو" تهدف إلى الحفاظ على استدامة التعليم الأساسي الياباني في مصر، ويطبق التوكاتسو حاليا في 55 مدرسة، وسيتم إضافة 14 مدرسة ليصبحوا 69 مدرسة في السنة التعليمية القادمة.

