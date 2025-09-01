وزيرة التضامن تفتتح أعمال تطوير دار الهدايا بالإسكندرية

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال تطوير دار الهدايا لرعاية المسنين والمسنات والسيدات بلا مأوى، ضمن مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي المسندة لمؤسسة أجاويد الخيرية، وذلك في ختام زيارتها لمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد وهبة رئيس مجلس أمناء مؤسسة أجاويد.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تفقد مبنى السيدات بلا مأوى، والذي يسع لـ 55 سيدة، تزيد أعمارهن على 45 عاما، حيث شهد المبنى أعمال رفع كفاءة وتطوير للبنية التحتية والأثاث، وتحظى السيدات بلا مأوى بكافة أنواع الرعاية الطبية، خاصة أن معظمهن تعاني من اضطرابات نفسية وعقلية.

كما افتتحت أعمال تطوير مبنى السيدات المسنات والذي يسع إلى 28 سيدة، حيث تفقدت أعمال التطوير ورفع الكفاءة، وكذلك الصيدلية التي توفر الأدوية لكافة نزلاء الدار.

وعقب ذلك تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي مبني كبار السن رجال الذي يسعى إلى 25 رجلا، موجهة بتجهيز مكان لممارسة الأنشطة الرياضية للنزلاء.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء عدد من نزلاء الدار سواء السيدات بلا مأوى أو المسنات والمسنين، حيث استمعت لمطالبهم، موجهة بسرعة تنفيذ تلك المطالب.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي في ختام الزيارة بسرعة البدء في تطوير ورفع كفاءة مبنى مخصص لرعاية مرضى الزهايمر للرجال والسيدات داخل الدار لخدمة أهالي محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

