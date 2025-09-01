وزيرة التضامن ومحافظ الإسكندرية يفتتحان مركز تأهيل ذوي الإعاقة بـ"برج العرب"

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية مركز التأهيل الشامل بمدينة برج العرب، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى بقرى حياة كريمة والمسند لمؤسسة شباب 2030.

جاء ذلك بحضور هشام رياض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته، ولفيف من الحضور.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الإسكندرية أروقة مركز التأهيل الشامل الذي يعد وحدة متكاملة معدة لتوفير برامج التأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم، حيث إن المركز يضم أكثر من خدمة علاج طبيعي، تكامل حسي، تنمية مهارات وقدرات، تدخل مبكر، سيكوموتر، مكتب تأهيل، حضانة، تأهيل مهني للتأهيل لسوق العمل، فصول أكاديمي، وحدة للتقييمات كل هذه الخدمات تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة كل وفقا لنوع إعاقته والخدمة المطلوبة.

وتعد مراكز التأهيل الشاملة مؤسسات متخصصة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى رعاية وتأهيل شامل بدنيًا، نفسيًا، اجتماعيًا، ومهنيًا، وتقدم برامج تأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يصعب دمجهم في سوق العمل أو يحتاجون إلى رعاية مستمرة.

ويقدم مركز التأهيل الشامل عددا من الخدمات منها رعاية داخلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وخدمات اجتماعية ونفسية لتكوين عادات اجتماعية سليمة، وتنمية المهارات الحياتية مثل الاعتماد على النفس في الأكل واللبس والنظافة، فضلا عن تدريب مهني في ورش مثل: السجاد، الخزف، الجلود.

كما يتم تقديم إعداد ثقافي وتربوي وديني وترفيهي ورياضي، ودراسة الحالة من جميع الجوانب "الاجتماعية، النفسية، الطبية، والمهنية"، وهناك مراكز تأهيل متخصصة في نوع إعاقة واحد مثل النور والأمل والجمعية المصرية للصم وضعاف السمع ومجمع الإعاقات الشامل للإعاقة الذهنية بعين شمس وهناك مراكز تأهيل تخدم مختلف الإعاقات.

ويقوم المركز بتقديم مختلف الخدمات التي يحتاجها الشخص ذوي الإعاقة وفقا لشدة إعاقته حيث إن المركز يضم أكثر من خدمة "علاج طبيعي – تكامل حسي – تنمية مهارات وقدرات – تدخل مبكر – سيكوموتور – مكتب تأهيل – حضانة – تأهيل مهني للتأهيل لسوق العمل – فصول أكاديمي".

الجدير بالذكر أنه من الشروط الواجبة للحصول على الخدمة بمراكز التأهيل الشاملة أن يكون سن القبول بالقسم الداخلي من 14 إلى 18 عامًا (وقد يُقبل أقل من ذلك حسب الحالة)، وخلو الحالة من الأمراض المعدية أو النوبات التشنجية غير المستقرة، وإثبات الحاجة للرعاية الداخلية من خلال بحث اجتماعي، فضلا عن توفير الأجهزة التعويضية أو الأطراف الصناعية اللازمة، واجتياز اختبارات الذكاء والتأهيل المهني.

ورافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة كل من الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي، هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الإعاقة، فايزة إسماعيل مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

