السجن 6 سنوات على "دليفري" بتهمة الشروع في سرقة عامل وتهديده بالسلاح بالأميرية

قضت محكمة جنح الاميرية، بمعاقبة عاطل له معلومات جنائية”، بالسجن 6 سنوات بتهمة الشروع في سرقة هاتف عامل أثناء سيره، وتهديده بسلاح أبيض بأحد شوارع الأميرية بالقاهرة و3 أشهر عن تهمة البلطجة .

وقال المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة: إنه يعمل ديلفري لتوصيل طلبات الطعام من أحد المطاعم، ولكن ما يتقاضاه لا يكفيه بسبب تعاطيه للمواد المخدرة، وأنه احترف سرقة المواطنين ونشل ما بحوزتهم من متعلقات بأسلوب الخطف، وبيعها لعميل سيئ النية بأقل من نصف ثمنها الأصلي.

وأضاف أنه يحمل السلاح الأبيض معه دائما لتثبيت ضحاياه في الأوقات المتأخرة من الليل، مشيرا إلى أنه كان ينتوي طعن المجني عليه في حال نشوب مشاجرة بينهما.

فيديو محاولة متهم خطف هاتف مواطن بالأميرية

وكانت وزارة الداخلية رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن محاولة قائد دراجة نارية سرقة هاتف خاص بأحد المواطنين بأسلوب الخطف، وتهديده بسلاح أبيض بالقاهرة.

و بالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط المذكور (عاطل " له معلومات جنائية " – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة)، وبحوزته (السلاح الأبيض - الدراجة النارية "بدون ترخيص") الظاهرين بمقطع الفيديو.

وتم التحفظ على الدراجة النارية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

