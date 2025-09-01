الإثنين 01 سبتمبر 2025
المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يفجر يوميا 300 وحدة سكنية بالعربات المفخخة في غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تقرير له اليوم الاثنين: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر يوميا بالعربات المفخخة نحو 300 وحدة سكنية في جباليا وغزة.

وأضاف المرصد في تقريره، أن جيش الاحتلال ضاعف استخدام العربات المفخخة ويفجر يوميا 15 عربة مفخخة تحمل نحو 100 طن من المتفجرات.

وجاء في تقرير المرصد الأورومتوسطي: نسف المربعات السكنية يجري بوتيرة متسارعة لتدمير مدينة غزها وتهجير سكانها، والاحتلال يتعمد تفجير معظم تلك المفخخات ليلا أو فجرا لإشاعة الرعب والفزع بين المدنيين.

وأكد المرصد في تقريره، أن تقاعس المجتمع الدولي وتواطؤه الفاضح مكن إسرائيل من المضي في جريمة تدمير مدينة غزة.
 

