مدحت العدل: بحلم بأعمال مسرحية عن مجدي يعقوب ومحمد صلاح

أكد الدكتور مدحت العدل، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية "أم كلثوم.. دايبين في صوت الست"، أن العمل يقدّم وجوهًا جديدة على خشبة المسرح، موضحًا أن جميع المشاركين في تجسيد الشخصيات الرئيسية، مثل الشاعر أحمد رامي والموسيقار رياض السنباطي، هم مواهب تُطل للمرة الأولى على الجمهور.

وأضاف العدل أن المسرحية يشارك فيها نجم واحد فقط من الأسماء المعروفة، ويجسد شخصية “محمد عبد الوهاب” بينما يترك باقي الأدوار لمواهب شابة صاعدة، في محاولة لإعطاء فرصة لجيل جديد يعبّر عن نفسه من خلال تجربة فنية بهذا الحجم.

وأضاف: "يمكن أن نرى مسرحيات أو أعمال درامية عن الجراح العالمي مجدي يعقوب أو حتى عن تجربة لاعب الكرة محمد صلاح، باعتباره أيقونة ملهمة للشباب في العالم كله".

وأشار إلى أن الفريق يخضع حاليًا لـ تدريبات يومية مكثفة استعدادًا لانطلاق أول العروض في مطلع أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن العمل يعتمد على الالتزام والانضباط لضمان تقديم عرض يليق بمكانة "كوكب الشرق" أم كلثوم، ويحقق طموحات الجمهور المنتظر لهذا المشروع الفني الكبير.

