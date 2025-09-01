الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.467 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجي إكس 30” 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 35158 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 43365 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 15802 نقطة، وصعد  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3849 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 10829 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 14371 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 3544 نقطة.

تداولات جلسة بداية الأسبوع 

وتراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات الأحد أول جلسات الأسبوع. 

وخسر رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.463 تريليون جنيه.   

مؤشر “إيجي إكس 30” 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 35148 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 43208 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 15796 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3834 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة  

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 10739 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 14263 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 3525 نقطة.  

