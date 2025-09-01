محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض «أهلًا مدارس» بدسوق (صور)

افتتح اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، معرض «أهلًا مدارس» بقرية شابة بمركز دسوق، لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية للطلاب وأسرهم بأسعار مخفضة تصل إلى 50%، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ أن المعرض يضم 7 عارضين للمستلزمات المدرسية والسلع الغذائية، ويستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري بتخفيضات تتراوح ما بين 15 و50% على الأدوات المدرسية، و15 إلى 30% على السلع الغذائية.

المعرض يوفر جميع الاحتياجات الأساسية للطلاب وأسرهم

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن المعرض يوفر جميع الاحتياجات الأساسية للطلاب وأسرهم، من زي مدرسي وحقائب وأدوات مكتبية وأحذية، فضلًا عن السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والمكرونة والزيت والدواجن والبقوليات والمنظفات، لافتًا إلى أن هذه المبادرات تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن المعرض شهد إقبالًا واسعًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة وتنوع المنتجات المطروحة بأسعار مناسبة، موجّهًا بضرورة التوسع في إقامة معارض «أهلًا مدارس» بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من التزام العارضين بنسب التخفيضات المعلنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.