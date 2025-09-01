وزير الثقافة يشهد بروفة محمد ثروت لاحتفالية المولد النبوي بالأوبرا

حرص الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، على حضور البروفة النهائية للفنان الكبير محمد ثروت، استعدادًا للاحتفالية الكبرى التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، بمناسبة المولد النبوي الشريف، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء على المسرح الكبير، لتكون إيذانًا بانطلاق الموسم الفني الجديد للأوبرا.

وأعرب وزير الثقافة عن تقديره للفنان محمد ثروت لمشاركته المميزة في هذا الحدث الفني الذي ينتظره الجمهور كل عام، مؤكدًا أن احتفال دار الأوبرا بهذه الذكرى العطرة يأتي في إطار حرص الوزارة على إحياء المناسبات الدينية التي تمثل جزءًا أصيلًا من وجدان الشعب المصري، موضحًا أن مثل هذه الفعاليات تحمل رسائل محبة وسلام وتعكس جوهر الهوية المصرية.

وقال وزير الثقافة: “نحرص في وزارة الثقافة على أن تكون الفنون لغة للتقارب الإنساني ونشر قيم التسامح والوحدة، وهو ما يجسده هذا الحفل الذي يجمع بين الإبداع الفني والروحاني في أبهى صورة".

وتنطلق الأمسية الفنية غدًا الثلاثاء بمشاركة نخبة من نجوم فرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا، هم: أنغام مصطفى، أحمد حسن، مصطفى النجدي، وأميرة أحمد، بمصاحبة الأوركسترا الاحتفالي بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام.

وتتضمن الأمسية فاصلين، يقدم خلالها النجم محمد ثروت في الفاصل الثاني باقة من الابتهالات والقصائد الدينية التي تجسد القيم النبيلة لرسول الإنسانية، منها: “روضة الهادي، النبي ذاك الإمام، الله يا رسول الله، قمر سيدنا النبي، أشرقت أنوار محمد، القلب يعشق كل جميل، لأجل النبي، وعليك سلام الله، يا رسول الإنسانية، ومتجمعين عند النبي”.

أما الفاصل الأول فيشهد تقديم نجوم الأوبرا مجموعة مختارة من الأناشيد الروحانية تضم: “ألفين صلاة على النبي، محمد رسول الله، أم النبي، اتعلمي يا دنيا، بالإضافة إلى مقطوعة موسيقية بعنوان المولد”.

