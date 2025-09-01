الإثنين 01 سبتمبر 2025
بدوي يعتمد الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول

الجمعية العامة لشركة
الجمعية العامة لشركة البترول

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تمتلك رؤية واضحة لتطوير وتعظيم الاستفادة من شركة أنابيب البترول باعتبارها إحدى القلاع العريقة في صناعة البترول المصرية، والمسئولة عن إدارة وتشغيل شبكات نقل وتوزيع إمدادات البترول ومنتجاته بين مختلف أرجاء مصر.

وأشار الوزير خلال الجمعية العامة للشركة بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية دور الشركة في تعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة بما تمتلكه من قدرات لنقل الخام من منطقة الأحمر الي البحر المتوسط وتخزينه، مشيدا بما يقدمه العاملون بشركة أنابيب البترول في كافة مواقعها من جهود لتنفيذ مشروعات توسعة خطوط الشبكة لتأمين تدفق وضخ إمدادات الوقود للمواطنين وقطاعات الاستهلاك المختلفة.

الالتزام بضوابط السلامة والصحة المهنية 

وشدد الوزير علي أهمية الالتزام بضوابط السلامة والصحة المهنية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على العاملين في كافة مواقع الشركة.

كما أكد أن حماية شبكة خطوط نقل البترول تمثل أولوية قصوى، حفاظًا على السلامة العامة ومنع أي مخاطر  قد تنجم عن التعديات أو أعمال الحفر العشوائي في حرم الخطوط.

من جانبه، استعرض المهندس حجاج ربيع رئيس شركة أنابيب البترول، أهم المشروعات المنفذة، ومنها الانتهاء من نظام المراقبة والتحكم الآلي والكشف المبكر عن أي تسريب في الخطوط (سكادا)، بما يدعم حماية الخطوط من التعديات والسرقات، وكذا حزمة المشروعات المنفذة لإحلال وتجديد ورفع كفاءة خطوط نقل المنتجات البترولية، علي مستوى الجمهورية والتي كان من أهم أهدافها تأمين إمدادات الوقود اللازمة لمحطات الكهرباء المستهلك الرئيسي وبلغت تكلفة  هذه المشروعات كافة نحو 3.3 مليار جنيه.

الاستفادة من دور مصر كمركز إقليمي للطاقة 

كما أوضح موقف ما يجرى تنفيذه من مشروعات للمساهمة في تعظيم الاستفادة من دور مصر كمركز إقليمي للطاقة وفي مقدمتها مشروع محطة تخزين الخام والمنتجات البترولية بالسخنة، وخط نقل المنتجات البترولية إلى ميناء الحمراء البترولي بالعلمين من مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية.

