أسعار تذاكر مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

طرحت شركة تذكرتي تذاكر مباراة منتخب مصر وإثيوبيا المقرر لها الجمعة المقبل 5 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

مباراة مصر وإثيوبيا  

وتبلغ أسعار تذاكر حضور المباراة 75 جنيها للدرجة الثالثة و150 جنيها للدرجة الثانية.

موعد مباراة مصر أمام إثيوبيا 

وتقام مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه في الجولة الثامنة من التصفيات.

وتنطلق مباراة مصر وإثيوبيا في تمام الساعة العاشرة مساء يوم 5 سبتمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي. 

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، للدخول في معسكر تدريبي اليوم الاثنين استعدادا لمواجهتيه أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

25 لاعبا في قائمة منتخب مصر بمعسكر سبتمبر

وضمت قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو 25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي محمد - أسامة فيصل.

