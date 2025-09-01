رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع تدريب معلمي القرآن

تابع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الإثنين، فعاليات تدريب معلمي القرآن الكريم، والذي يتم تحت إشراف الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل القطاع، وبمتابعة الدكتور شريف سميح، مدير عام التدريب التربوي، حيث رافقه خلال المتابعة الدكتور علي بركات، مدير التعليم الثانوي.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على الارتقاء بالمنظومة التعليمية الأزهرية وتنفيذ توجيهات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

كما تفقد سير اختبارات اللغة الإنجليزية للتلاميذ المحولين من المعاهد العادية إلى المعاهد النموذجية، للوقوف على مستوى الطلاب وضمان سير العملية وفق القواعد المنظمة.

وفي السياق ذاته، قام رئيس الإدارة المركزية بمتابعة ورش العمل بمعهدي فتيات سموحة النموذجي (الإعدادي والثانوي) ومعهد سموحة الابتدائي النموذجي، والتي تناولت المواد الشرعية والتربية الإسلامية، في إطار تطوير الأداء التربوي وتفعيل أساليب التعليم النشط.

وأكد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة أن هذه المتابعات تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة المعلمين وتحسين مستوى الطلاب، بما يتماشى مع استراتيجية قطاع المعاهد الأزهرية في دعم الجودة والتميز.

