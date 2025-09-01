الإثنين 01 سبتمبر 2025
معاني وإشارات قرآنية (2)

عزيزي القارئ لازال الحديث عن الإشارات والمعاني في قول الله تعالى "لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا".. وكنا قد أشرنا إلى كلمة كان في المقال السابق، وقلنا إنها تشير إلى الإعداد الإلهي والتجهيز لرسوله الكريم قبل البعثة والرسالة.. 

 

ونتحدث في هذا المقال عن معنى آخر وإشارة أخرى وهي في قوله سبحانه "لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ".. ففي هذا الشطر أشار الحق عز وجل إلى قسمين من عباده المؤمنين وهما الذين يرجون الله أولا، وهم خاصة أهل الإيمان، الذين يرجون وجه الله سبحانه بصدق وإخلاص لا يتطلعون إلى الأجر والثواب والمكافأة  في الآخرة، إنما يريدون الله تعالى..  

 

وهم أهل التنزيه والمحبة الخالصة والشوق لمحبوبهم عز وجل، ولقد أشار الله تبارك في علاه إلى صدقهم وإخلاصهم في محبتهم وإقبالهم وطلبهم له سبحانه وتعالى، من خلال قوله جل شأنه "وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا".

 

وخاصة أهل الإيمان هم أهل المحبة والولاية الذين إجتباهم الله تعالى وإصطفاهم والمنظور إليهم بعين العناية الإلهية، والممنوحين من الله جل جلاله أنوار الهداية، وهم الذين حققوا العبادة الخالصة لله تعالى كما أمر سبحانه بقوله تبارك في علاه "وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ".. 

وهم الذين تحققوا بالعبودية فأشرق الله تعالى على قلوبهم بأنوار الربوبية وخصهم بالعلوم والحقائق والمعارف والمعاني والأسرار الربانية، وآتاهم الحكمة ومنحهم الفهم الرباني رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم..

في معنى آية قرآنية

معاني وإشارات قرآنية

هذا عن عباد الله الذين يريدون وجهه سبحانه وتعالى.. وأما الصنف الآخر المذكور في الآية وهم الذين يريدون اليوم الآخر أي الذين يتطلعون إلى العفو والمغفرة وإلى الأجر والثواب والمكافئة، وهي الجنة. من هنا ندرك أن الإشارة في الآية أشارت إلى أن أهل الإيمان ينقسموا إلى قسمين: خاصة أهل الإيمان وهم الأولياء، وعامة أهل الإيمان وهم الذين لم يفتح الله تعالى علي قلوبهم..

