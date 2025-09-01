الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

صرف 2000 جنيه مكافأة لجميع العاملين والهيئة المعاونة بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

قرر الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، صرف مكافأة قدرها 2000 جنيه لجميع العاملين والهيئة المعاونة بالجامعة الموجودين على رأس العمل، تقديرًا لجهودهم غير المعتادة وأدائهم المتميز طوال الفصل الدراسي الثاني وفي أعمال الامتحانات، فضلًا عن أدائهم الطيب الذي انعكس على تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية، مشددًا على سرعة الانتهاء من إجراءات الصرف وفق توقيتات الرفع المالي.  

 صرف 2000 جنيه مكافأة لجميع العاملين والهيئة المعاونة بجامعة القاهرة 

ودعا رئيس الجامعة جموع العاملين ومنتسبي الجامعة لتطوير هذا الأداء المتميز والمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية جامعة القاهرة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن المكافأة المقررة.  

وتأتي في إطار سعي الجامعة لتشجيع وتقدير منتسبيها، وتعتبر جزءًا من استراتيجية جامعة القاهرة لتعزيز روح العمل وتحفيز الكوادر الأكاديمية والإدارية لبذل المزيد من الجهد والتفاني والإخلاص في العطاء وتحقيق أعلى مستويات التميز الإداري والبحثي. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة الفصل الدراسي الثاني أعمال الامتحانات

مواد متعلقة

عميد طب قصر العيني: جامعة القاهرة ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الرعاية الصحية

خطوات الحصول على نتائج الفصل الدراسي الثاني بآداب عين شمس

الأكثر قراءة

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

معك المال والسلطة ولاتزال وغدًا، رسالة قوية من باسم يوسف لـ إيلون ماسك لكراهيته للعرب

مكتسبات واضحة بقانون العمل الجديد، هذه حقوقك تعرف عليها

بعد تهريب 600 قطعة أثرية، حكم أمريكي بالسجن على طبيب مصري

مصدر بالأهلي: هذا المدرب هو الأقرب لخلافة ريبيرو

رسميًا، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم

عباس شراقي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن مياه النيل

ثاني أعلى قيمة، خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر سبتمبر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

تعرف على إجراءات محاكمة الأطفال وأماكنها والعقوبات المقررة

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

تفسير رؤية المرأة القبيحة في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads