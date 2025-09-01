 صرف 2000 جنيه مكافأة لجميع العاملين والهيئة المعاونة بجامعة القاهرة 

قرر الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، صرف مكافأة قدرها 2000 جنيه لجميع العاملين والهيئة المعاونة بالجامعة الموجودين على رأس العمل، تقديرًا لجهودهم غير المعتادة وأدائهم المتميز طوال الفصل الدراسي الثاني وفي أعمال الامتحانات، فضلًا عن أدائهم الطيب الذي انعكس على تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية، مشددًا على سرعة الانتهاء من إجراءات الصرف وفق توقيتات الرفع المالي.

ودعا رئيس الجامعة جموع العاملين ومنتسبي الجامعة لتطوير هذا الأداء المتميز والمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية جامعة القاهرة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن المكافأة المقررة.

وتأتي في إطار سعي الجامعة لتشجيع وتقدير منتسبيها، وتعتبر جزءًا من استراتيجية جامعة القاهرة لتعزيز روح العمل وتحفيز الكوادر الأكاديمية والإدارية لبذل المزيد من الجهد والتفاني والإخلاص في العطاء وتحقيق أعلى مستويات التميز الإداري والبحثي.

