الثلاثاء 01 يوليو 2025
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خطوات الحصول على نتائج الفصل الدراسي الثاني بآداب عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني، على موقع الجامعة.

 

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال الرابط التالي 


نتائج كلية الآداب جامعة عين شمس

- قسم اللغة الفرنسية وآدابها
٢- قسم الحضارة الأوربية واللغات القديمة
٣- قسم اللغة العبرية وآدابها
٤- قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية ( الشعبة العامة، وشعبة نظم المعلومات الجغرافية)
٥- قسم الدراما والنقد المسرحي
٦- قسم دراسات المعلومات
٧- قسم الآثار ( الشعب الثلاث: اسلامي، مصري، يوناني وروماني)
8- قسم علم الاجتماع 
9- قسم الدراسات الفلسفية
—————————————————
٨- برنامج الدراسات العبرية والاسرائيلية
٩- برنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية ( جيوماتكس).

 

للاطلاع على النتيجة يرجى اتباع الخطوات التالية:

 الدخول على موقع جامعة عين شمس الالكتروني(

عمل تسجيل الدخول أو login يقوم الطالب بكتابه الرقم القومي بخانه اسم المستخدم او username واختيار كلية التجارة.

يقوم الطالب بإدخال كلمه المرور الموحدة لجميع الطلاب وهي Abcd1234

 

بعد تسجيل الدخول سوف تظهر شاشه أمام الطالب يقوم من خلالها بتغير كلمه المرور الى كلمه مرور جديدة، ويجب أن تحتوى كلمة المرور الجديدة على:

. حروف كبيرة وصغيرة

أرقام

رموز مثال: ( #: @ )

يجب أن لا تقل عن 8 ( أرقام أو حروف )

على الطلاب التأكد من سداد المصروفات الدراسية حتى يتمكن من معرفة النتيجة

يقوم الطالب بالدخول على خدمات دراسية ثم الدرجات

يختار الطالب العام الحالي ثم عرضه.

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