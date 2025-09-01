الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

13 نوفمبر، نظر طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات

 قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة التاسعة فحص، بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من عبدالغفار مغاورى وكيلا عن أحمد العرابي رئيس اتحاد المعاشات لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، لجلسة 13 نوفمبر المقبل للإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا.

تنفيذ حكم تدبير العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 

يأتي ذلك بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من وضع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم إحالتها إلى الدائرة التي تنظرها.

حضر الجلسة، أحمد العرابي رئيس اتحاد المعاشات، وعدد من أصحاب المعاشات، وطلبوا أجل القضية لحين الإطلاع علي التقرير التي وضعته هيئة مفوضي الدولة.

حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، بتدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الدولة اصحاب المعاشات • المعاشات المنصرفة أموال صندوق المعاشات أعضاء المحكمة الإدارية العليا

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم: سرقة فيلا حمادة هلال..مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة..مجلس الدولة: ضياع أوراق القضية ليس دليل براءة المتهم

مجلس الدولة: ضياع أوراق القضية ليست دليل براءة المتهم

الأكثر قراءة

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

معك المال والسلطة ولاتزال وغدًا، رسالة قوية من باسم يوسف لـ إيلون ماسك لكراهيته للعرب

مكتسبات واضحة بقانون العمل الجديد، هذه حقوقك تعرف عليها

بعد تهريب 600 قطعة أثرية، حكم أمريكي بالسجن على طبيب مصري

مصدر بالأهلي: هذا المدرب هو الأقرب لخلافة ريبيرو

رسميًا، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم

عباس شراقي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن مياه النيل

ثاني أعلى قيمة، خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر سبتمبر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

تعرف على إجراءات محاكمة الأطفال وأماكنها والعقوبات المقررة

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

تفسير رؤية المرأة القبيحة في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads