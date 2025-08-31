الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التضامن تزور دار رعاية التثقيف الفكري للفتيات بحلوان

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو
ads

أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة تفقدية لدار رعاية التثقيف الفكري للفتيات بمدينة حلوان التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع، حيث كان في استقبالها اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

وتضم الدار 6 فصول، وغرف للإقامة، بالإضافة إلى غرف للأنشطة سواء فنية، أو رياضية، وكمبيوتر، ونشاط زراعي، فضلا عن المطاعم والملاعب، حيث تسع لما يقرب من 90 فتاة في الفئة العمرية من 8 سنوات إلى 18 عامًا، وهناك فتيات أكبر من 18 عاما يقيمون إقامة كاملة داخلها.

وأطلعت الدكتورة مايا مرسي على الخدمات التي تقدم للفتيات من تنمية مهارات، وتأهيل مهني"ورش تأهيلية"، فصول تعليمية " تنمية مهارات"، جلسات تخاطب، خدمات صحية، رحلات ترفيهية، جيم وعلاج طبيعي، إعاشة كاملة، ورعاية لاحقة، ورعاية ذاتية، أنشطة رياضية، ومعرض شهري للمعروضات، وندوات ثقافية وتوعوية للفتيات، وإرشاد أسري لأولياء الأمور، واختبارات وقياسات نفسية وذهنية وبدنية، ودورات تدريبية الاخصائيين.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي العروض الفنية والرياضية التي تقدمها الفتيات، مشيدة بما رآته من خدمات للفتيات، داخل هذه المؤسسة التي تعد دار رعاية كاملة تقدم خدمات الإعاشة للفتيات ذات الإعاقة، فهي دار إقامة للفتيات تقدم فيه كافة الخدمات الفنية والرياضية والصحية للفتيات ذوات الإعاقة بجودة عالية.

ورافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة كل من الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض،  خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة،  محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، سامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي الاسرة والمجتمع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن مدينة حلوان

مواد متعلقة

وزيرة التضامن تقوم بزيارة مفاجئة لجمعية السيدة نفيسة لرعاية اليتيمات والمسنات بحلوان

وزيرة التضامن تتفقد وحدة حلوان الاجتماعية وتتابع الخدمات المقدمة للمواطنين

الأكثر قراءة

الضابط "شهبور" ينهي أسطورة "بلطجي كعبيش" في مواجهة الأسلحة البيضاء والبدلة الميري

توقف مفاجئ في مفاوضات الأهلي مع علي ماهر، تفاصيل

بعد توقف المفاوضات مع علي ماهر، من هو المدرب الأقرب لخلافة ريبيرو في الأهلي؟

وفاة حفيدة محمد علي باشا، قصة رحيل جيدة هانم ابنة أسطورة القصر والصحراء في صمت

البنك الأهلي يعدل أسعار العائد على الشهادات الادخارية

صفعة القاهرة، هل تملك بريطانيا سندًا قانونيًّا لإعادة خرسانات السفارة وحواجزها الأمنية؟

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

كواليس صادمة.. التحريات تكشف مسروقات فيلا الفنان حمادة هلال بالتجمع

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سائق شاحنة يسأل: ما حكم الاستعانة بالمخدرات للتغلب على إرهاق القيادة؟ والإفتاء تجيب

ربيع الغفير: سيدنا محمد هدية من المولى للأمة الإسلامية

وُلد الهدى (الحلقة الثامنة)، كرم رسول الله "كان أجود بالخير من الريح المرسلة"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads