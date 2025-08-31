وزيرة التضامن تزور دار رعاية التثقيف الفكري للفتيات بحلوان

أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة تفقدية لدار رعاية التثقيف الفكري للفتيات بمدينة حلوان التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع، حيث كان في استقبالها اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

وتضم الدار 6 فصول، وغرف للإقامة، بالإضافة إلى غرف للأنشطة سواء فنية، أو رياضية، وكمبيوتر، ونشاط زراعي، فضلا عن المطاعم والملاعب، حيث تسع لما يقرب من 90 فتاة في الفئة العمرية من 8 سنوات إلى 18 عامًا، وهناك فتيات أكبر من 18 عاما يقيمون إقامة كاملة داخلها.

وأطلعت الدكتورة مايا مرسي على الخدمات التي تقدم للفتيات من تنمية مهارات، وتأهيل مهني"ورش تأهيلية"، فصول تعليمية " تنمية مهارات"، جلسات تخاطب، خدمات صحية، رحلات ترفيهية، جيم وعلاج طبيعي، إعاشة كاملة، ورعاية لاحقة، ورعاية ذاتية، أنشطة رياضية، ومعرض شهري للمعروضات، وندوات ثقافية وتوعوية للفتيات، وإرشاد أسري لأولياء الأمور، واختبارات وقياسات نفسية وذهنية وبدنية، ودورات تدريبية الاخصائيين.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي العروض الفنية والرياضية التي تقدمها الفتيات، مشيدة بما رآته من خدمات للفتيات، داخل هذه المؤسسة التي تعد دار رعاية كاملة تقدم خدمات الإعاشة للفتيات ذات الإعاقة، فهي دار إقامة للفتيات تقدم فيه كافة الخدمات الفنية والرياضية والصحية للفتيات ذوات الإعاقة بجودة عالية.

ورافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة كل من الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة، محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، سامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.