الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة: انتظام العمل بموقف أحمد حلمى الحضارى (صور)

موقف أحمد حلمى، فيتو
موقف أحمد حلمى، فيتو

 أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة انتظام العمل بموقف أحمد حلمي بعد نقل ١٢ خط ميكروباص من المواقف العشوائية التي كانت متواجدة أعلى كوبري الليمون وبميدان رمسيس إليه دون معوقات.

القاهرة: نقل 130 كشكا من كوبري الليمون لأماكن بديلة (صور)

محافظ القاهرة يتابع جهود إزالة الإشغالات أعلى كوبري الليمون

 كانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد بدأت صباح اليوم بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بمديرية أمن القاهرة في نقل سيارات الميكروباص المتواجدين بمواقف عشوائية أعلى كوبرى الليمون، وبميدان رمسيس إلى موقف أحمد حلمي، وذلك فى إطار جهود الدولة لإعادة تخطيط الميدان.

وأكد محافظ القاهرة أن الخطوط التي تم الانتهاء من نقلها  بالفعل إلى الموقف  الحضاري بأحمد حلمى تخدم إسكندرية، وبنها، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، والفيوم، والمنصورة، وبنى سويف، وطنطا، والمحلة وبورسعيد، وإسماعيلية.

 وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم إزالة الإشغالات من موقف أحمد حلمى بشبرا، وتم إعادة تخطيطه ورفع كفاءته لنقل ما يقارب ١٠٠٠ سيارة ميكروباص إليه ضمن المرحلة الأولى لإخلاء ميدان رمسيس من الإشغالات.

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، والحفاظ على الشكل الحضارى للمكان.


وأضاف محافظ القاهرة أن الفترة القادمة ستشهد عملية إخلاء لكافة إشغالات الباعة وسيارات الأجرة من ميدان رمسيس، ونقلها إلى أماكن حضارية ضمن أعمال اعادة الانضباط للمنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة أحمد حلمي د إبراهيم صابر محافظ القاهرة قوات إنفاذ القانون بمديرية أمن القاهرة ميدان رمسيس موقف احمد حلمي

مواد متعلقة

محافظ القاهرة يتفقد موقف السلام النموذجى

الأكثر قراءة

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

معك المال والسلطة ولاتزال وغدًا، رسالة قوية من باسم يوسف لـ إيلون ماسك لكراهيته للعرب

مكتسبات واضحة بقانون العمل الجديد، هذه حقوقك تعرف عليها

بعد تهريب 600 قطعة أثرية، حكم أمريكي بالسجن على طبيب مصري

مصدر بالأهلي: هذا المدرب هو الأقرب لخلافة ريبيرو

رسميًا، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم

عباس شراقي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن مياه النيل

ثاني أعلى قيمة، خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر سبتمبر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

تعرف على إجراءات محاكمة الأطفال وأماكنها والعقوبات المقررة

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

تفسير رؤية المرأة القبيحة في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads