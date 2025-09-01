محافظ القاهرة: انتظام العمل بموقف أحمد حلمى الحضارى (صور)

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة انتظام العمل بموقف أحمد حلمي بعد نقل ١٢ خط ميكروباص من المواقف العشوائية التي كانت متواجدة أعلى كوبري الليمون وبميدان رمسيس إليه دون معوقات.

كانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد بدأت صباح اليوم بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بمديرية أمن القاهرة في نقل سيارات الميكروباص المتواجدين بمواقف عشوائية أعلى كوبرى الليمون، وبميدان رمسيس إلى موقف أحمد حلمي، وذلك فى إطار جهود الدولة لإعادة تخطيط الميدان.

وأكد محافظ القاهرة أن الخطوط التي تم الانتهاء من نقلها بالفعل إلى الموقف الحضاري بأحمد حلمى تخدم إسكندرية، وبنها، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، والفيوم، والمنصورة، وبنى سويف، وطنطا، والمحلة وبورسعيد، وإسماعيلية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم إزالة الإشغالات من موقف أحمد حلمى بشبرا، وتم إعادة تخطيطه ورفع كفاءته لنقل ما يقارب ١٠٠٠ سيارة ميكروباص إليه ضمن المرحلة الأولى لإخلاء ميدان رمسيس من الإشغالات.



وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، والحفاظ على الشكل الحضارى للمكان.



وأضاف محافظ القاهرة أن الفترة القادمة ستشهد عملية إخلاء لكافة إشغالات الباعة وسيارات الأجرة من ميدان رمسيس، ونقلها إلى أماكن حضارية ضمن أعمال اعادة الانضباط للمنطقة.

