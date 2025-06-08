الأحد 08 يونيو 2025
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ملفات وحوارات

مع قرب انتهاء الموسم الرئيسي، ارتفاع جديد في أسعار اللحوم، شيخ الجزارين: الحكومة تجامل المستثمرين على حساب المواطن والجزار، وهذه أبرز الحلول لضبط السوق

لحمة، فيتو
لحمة، فيتو

أوشك موسم  اللحوم الأول في مصر على الانتهاء، الذي شهدت خلاله أسعار اللحوم ارتفاعات ملحوظة خلال عيد الأضحى المبارك، بزيادات سواء في اللحوم القائم أو الطازجة.

ارتفاع أسعار اللحوم القائم والطازجة خلال عيد الأضحى

وسجلت أسعار اللحوم القائم من العجول هذا الموسم ارتفاعات تراوحت بين 10 و20 جنيهًا مقارنة بموسم عيد الأضحى 2024، كما ارتفع سعر كيلو اللحوم الطازجة ارتفاعات تراوحت بين 5 و15 جنيهًا مع بداية الموسم. 

أسعار اللحمة
أسعار اللحمة، فيتو

ومع ارتفاع أسعار اللحوم خلال موسم عيد الأضحى؛ يتساءل المواطنون عن أسباب مواصلة الارتفاعات في سعر اللحمة، وهل توجد حلول لحل أزمة ارتفاع أسعار اللحوم في مصر؟ 

 

أسعار اللحمة
أسعار اللحمة، فيتو

لدينا حلول كثيرة لحل أزمة ارتفاع سعر اللحوم

قال طارق سلامة شيخ الجزارين: نحن الجزارين لدينا حلول كثيرة لحل أزمة ارتفاع أسعار اللحوم، لكن لم نجد من يستمع إلينا أو يستجيب لمقترحاتنا مع تقاعس الحكومة في مواجهة الأزمة.

أسعار اللحمة
أسعار اللحمة، فيتو

الحكومة استسلمت للاستيراد باعتباره الحل لمواجهة أزمة نقص اللحوم

 وأضاف «سلامة» لـ «فيتو» أن الحكومة استسلمت للاستيراد باعتباره الحل لمواجهة أزمة نقص اللحوم، مع سيطرة المستثمرين ورجال الأعمال على القطاع.

<strong>طارق سلامة شيخ الجزارين</strong>
طارق سلامة شيخ الجزارين، فيتو

إدارة الحكومة لملف وقطاع اللحوم بها أخطاء كبيرة

وتابع: أن إدارة الحكومة لملف وقطاع اللحوم بها أخطاء كبيرة؛ إذ في السابق كنا نستورد من الخارج حتى نحد من الارتفاعات في أسعار اللحوم البلدي، فيما أصبح الآن استيراد اللحوم بديلًا عن البلدي.

أسعار اللحمة
أسعار اللحمة، فيتو

انخفاض الفارق بين سعر اللحوم البلدي والمستوردة

وتساءل «سلامة»: هل يعقل أن يكون الفرق بين أسعار العجول الكولومبي والبرازيلي أو غيرها من المستورد تقل فقط 10 جنيهات عن البلدي، وهي مستوردة من الخارج، أظن أن من غير معقول ذلك إذ يجب أن يكون الفارق السعري بينهما لا يقل عن 50 جنيهًا.

أهم الحلول لضبط سوق اللحوم

وأشار إلى أن من أهم الحلول لضبط سوق اللحوم؛ ختم اللحوم التي تختلف عن البلدي بختم آخر، ولو حدث ذلك فإن كيلو اللحوم «هيرخص» 100 جنيه، ومعها سيباع البلدي بـ 230 جنيهًا، والبرازيلي بـ 200 جنيه.

أسعار اللحمة
أسعار اللحمة، فيتو

اتهامات للجزارين التي تبيع اللحوم بأسعار أعلى بأنهم «حرامية»

وأضاف أن هناك اتهامات للجزارين التي تبيع اللحوم بأسعار أعلى بأنهم «حرامية» وهذا غير صحيح، فهناك جزارين تبيع اللحوم الكولومبية والبرازيلية على أنها بلدي، وتوهم المواطنين بأنها تقوم بتقديم عروض وتخفيضات على البلدي.

هل الحكومة تجامل المستثمرين على حساب المواطنين والجزارين؟!

وأوضح أن الحكومة قامت باستيراد لحوم من جيبوتي تباع بـ 250 و260 جنيهًا، ورغم أنها ليست لحوم بلدية إلا أنها ختمت بالختم الأحمر، ليطرح تساؤلًا: «هل الحكومة تجامل المستثمرين ورجال الأعمال على حساب المواطنين والجزارين اللي عايزين يأكلوا عيش وعلى حساب الغش التجاري؟!».

أسعار اللحمة
أسعار اللحمة

ضرورة عودة العمل بقرار منع ذبح البتلو

وأضاف أن من الأخطاء التي يجب التصدي لها؛ عودة العمل بقرار منع ذبح البتلو، إذ ساهم تنفيذ القرار وقت صدوره إلى انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم، إذ بلغ سعر كيلو اللحم نحو 100 جنيه في عام 2018، إلا أن خلال السنوات التي تلتها تم ذبح البتلو سرًا وعلنًا، مما أثر على أعداد الماشية، يضاف إلى ذلك ذبح المواشي الإناث و«العزية».

انقراض مهنة الجزار البلدي مع انتشار المولات

وتابع: أن الحكومة استسلمت للمستورد الذي يأتي من الخارج، ويباع بأي سعر على أنه الحل للأزمة، مع انقراض مهنة الجزار البلدي متأثر بزيادة بيع اللحوم المستوردة وانتشار المولات.

أسعار اللحمة
أسعار اللحمة، فيتو

أسباب انقراض مهنة الجزار البلدي

وأضاف:«مهنة الجزار البلدي بتنقرض لأنها بتخسر، ليس لأن سلعته خاسرة بل بسبب قلة الشغل، وزيادة المصاريف ورسوم الخدمات وأجور العمالة، وفتح المحل لكنه لا يبيع، وعليه إغلاق المحل كان الحل لوقف نزيف الخسائر».

 وصول سعر اللحوم إلى قرب الـ 600 جنيه مبالغ فيه جدًا

واستنكر طارق سلامة استمرار ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق؛ رغم حالة الركود التي يمر بها القطاع، وانخفاض المبيعات، قائلًا: إن وصول سعر اللحوم إلى قرب الـ 600 جنيه في المناطق الراقية مبالغ فيه جدًا.

أسعار اللحمة
أسعار اللحمة، فيتو

 قطاع اللحوم يحتاج إلى دعم الحكومة

ويرى «سلامة» أن قطاع اللحوم يحتاج إلى دعم الحكومة؛ ليتراجع سعر البلدي إلى أسعار تلائم دخول المواطنين وظروفهم المادية، إذ إن السعر العادل لكيلو البلدي للمواطن هو 200 جنيه.

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