الليلة، إطلاق الدورة الـ32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بتجهيزات مكثفة

تنطلق مساء اليوم الإثنين فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، وذلك في تمام الثامنة مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسط أجواء احتفالية واستعدادات مكثفة حرصت إدارة المهرجان على إتمامها بأعلى مستوى من التنظيم.

 

ورصد القائمون على المهرجان خطة دقيقة لاستقبال ضيوف الدورة الجديدة، حيث تم تخصيص 11 مسرحًا لاحتضان العروض المختلفة، من بينها: مسرح الطليعة (قاعتا صلاح عبد الصبور وزكي طليمات)، مسرح متروبول، مسرح ميامي، مسرح الجمهورية، مسرح الفلكي، مسرح السلام، مسرح الهناجر، مسرح الغد، مسرح السامر، مسرح نهاد صليحة، ومسرح المعهد العالي للفنون المسرحية.

 

وأكدت إدارة المهرجان أن جميع المسارح شهدت تجهيزات فنية وتقنية عالية المستوى لاستقبال العروض التجريبية القادمة من مختلف دول العالم، بما يليق بمكانة المهرجان الذي يعد من أعرق الفعاليات المسرحية في المنطقة منذ انطلاقه عام 1988.

 

وأوضح الدكتور سامح مهران، رئيس المهرجان، أن الدورة الحالية تحمل دلالة خاصة من خلال التأكيد على قيمة "التجريب" باعتبارها أساس تطوير المسرح، مشيرًا إلى أن العرض الافتتاحي "انتصار حورس" يجسد المزج بين التراث المصري والرؤية الفنية المعاصرة التي تعكس روح المهرجان.

 

ويشارك في فعاليات هذه الدورة عدد من العروض المسرحية العالمية، إلى جانب ندوات وورش فنية متخصصة، في إطار حرص إدارة المهرجان على توفير تنظيم دقيق وتجهيزات شاملة تضمن تقديم تجربة مسرحية متكاملة للجمهور والنقاد والمبدعين على حد سواء.

 

 

