نجاة شخص تصادف مروره لحظة انهيار شرفات منزل بالإسكندرية (صور)

لحظة انهيارشرفات
لحظة انهيارشرفات منزل بالاسكندرية، فيتو

 انهارت شرفات منزل قديم مكون من 4 طوابق، وذلك في شارع الغلويين بمنطقة القباري بحي غرب الإسكندرية.

وأنقذت العناية الإلهية شخصا من الموت المحقق، تصادف مروره لحظة انهيار شرفات العقار، حيث سارع بالهرب، لينجو بحياته.

 

انهيار جزئي لمنزل في منطقة القباري

 كانت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية برئاسة زينب السيد رئيس الحي، قد تلقت بلاغا يفيد بانهيار جزئي لمنزل في منطقة القباري بـ ٨ شارع الغلويين.

وعلى الفور توجهت قيادات الحي بصحبة قوة أمنية وسيارات الإسعاف. 

وتبين أن المنزل قديم وخالٍ من السكان مكون  4 طوابق، وانهارت شرفات العقار بشكل مفاجئ، ولم تقع إصابات أو وفيات، كما نجا شخص تصادف مروره لحظة الانهيار الجزئي للعقار.

وأفاد مسئولو حي غرب الإسكندرية بأن العقار قديم وخالٍ من السكان، وصادر له  قرار ترميم رقم 86 لسنة 2023، إلا ان ملاك العقار لم ينفذوا القرار حتى تداعت شرفاته. 

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للمعاينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة. 

