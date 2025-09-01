الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الجامع الأزهر يطلق دورته الثالثة لتأهيل 600 محفظ بفروع الرواق الأزهري على مستوى الجمهورية

الجامع الأزهر، فيتو
الجامع الأزهر، فيتو
ads

 أعلن مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بـالجامع الأزهر، عن إطلاق دورته الثالثة لتأهيل ٦٠٠ محفظ، وذلك في إطار التوسع الملحوظ في فروع الرواق الأزهري والتي تربو على ١٥٠٠ فرع، وإمداد فروع الرواق الأزهري بالمحافظات بكافة احتياجاتهم لتقديم خدمة تعليمية ذات جودة عالية تليق بشرف العلم والمتعلمين وعظمة القرآن الكريم.

 

تأهيل 600 محفظ بفروع الرواق الأزهري على مستوى الجمهورية

 وتأتي الدورة الثالثة التي يطلقها الجامع الأزهر لتأهيل المحفظين، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد فضيلة أ.د الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر الشريف، وذلك وفق عدد من الضوابط والشروط.

 

وتتمثل هذه الضوابط والشروط وفقا للآتي:
١ـ أن يكون المتقدم مقيمًا بالمحافظات المعلن عنها، من واقع بطاقة الرقم القومي. 
٢- أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
٣- أن يكون من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة. 
٤- أن يقوم المتقدم بدفع الرسوم المقررة لفتح الملف الخاص بالدورة التدريبية.
٥- حفظ القرآن الكريم كاملًا.
وسوف يتم الاستعانة بالمتميزين في هذه الدورات للعمل في الرواق الأزهري (بنظام العمل بالساعة).

وفي تصريح له، قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، إن الدورة ستنطلق على مدار شهرين كاملين، وستعقد (عن بعد)، مما يتيح للمتقدمين فرصة المشاركة من أي مكان، ويأتي هذا البرنامج كجزء من استراتيجية الجامع الأزهر لتطوير مهارات المعلمين وضمان جودة التعليم في الرواق الأزهري.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور هاني عودة، أن التقديم سيكون مفتوحًا على فروع محددة وبعدد معين من المتقدمين بإجمالي (٦٠٠) خرِيج من جميع المحافظات، مع التأكيد على أن الاختبارات ستعقد في نهاية الدورة، وسيتم الاستعانة بالمتميزين لسد العجز في نفس الفروع التي تقدموا عليها، وفقًا لاحتياجات العمل (بنظام العمل بالساعة مقابل أجر).

 

اهتمام مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم  بتلبية الرغبة في حفظ كتاب الله تعالى

ولفت مدير الجامع الأزهر إلى أن هذه المبادرة تعكس اهتمام مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم، بتلبية الرغبة في حفظ كتاب الله تعالى وتعزيز دور الأزهر الشريف في نشر ثقافة القرآن الكريم بين أفراد المجتمع.

يذكر أنه يمكن للمهتمين بهذا الأمر، زيارة الموقع الإلكتروني والتقديم على الرابطين التاليين حيث يتم التقديم على هذا الرابط

لتسجيل البيانات ورفع المرفقات (إيصال الدفع- صورة البطاقة الشخصية - صورة المؤهل).

كما يمكنكم متابعة كافة أنشطة مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم عبر متابعة الصفحة الرسمية للجامع الأزهر على فيسبوك.
للاستفسار والشكاوى 01553754096 واتس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد الطيب شيخ الازهر الأزهر الشريف الجامع الأزهر الرواق الأزهري الرواق الأزهر جامع الأزهر شيخ الأزهر الشريف شيخ الأزهر فروع الرواق الأزهري معلمي القرآن الكريم محمد الضويني وكيل الأزهر

مواد متعلقة

شروط الالتحاق بلجان الفتوى في الأزهر والإفتاء والأوقاف

رئيس الشئون الدينية التركي يزور الجامع الأزهر (صور)

وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي يتفقدون الجامع الأزهر (صور)

حكاية أم الشيخ محمد!.. والدة إمام الجامع الأزهر لـ«فيتو»: أبنائى الثلاثة من ذوى الهمم وحفظوا القرآن الكريم

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في الأهلي لاختيار خليفة ريبيرو

والد نزال ضحية مطاردة الواحات: أهالي المتهمين هددونا وعرضوا 100 ألف جنيه للتصالح

رسميًا، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم

أخبار مصر: اليوم تطبيق قانون العمل الجديد، صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة، نص أقوال أم سجدة المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء

بعد تهريب 600 قطعة أثرية، حكم أمريكي بالسجن على طبيب مصري

10 معلومات عن مستجدات توفير المياه للشرب والمشروعات الزراعية

التعليم تكشف حقيقة الكتب المتداولة للمرحلة الثانوية بالعام الدراسي الجديد

ما هي أدوات أعضاء مجلس النواب في الرقابة على الحكومة؟

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

تعرف على إجراءات محاكمة الأطفال وأماكنها والعقوبات المقررة

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المرأة القبيحة في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads