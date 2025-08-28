الجمعة 29 أغسطس 2025
أخبار مصر

جامعة حلوان تعزز استعداداتها للعام الدراسي الجديد بخطة صحية ووقائية متكاملة

جامعة حلوان، فيتو

أعلنت جامعة حلوان الانتهاء من استعدادات قطاع الخدمات الصحية والطب الوقائي لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025–2026.

 أعدت الجامعة خطة متكاملة تتعدد محاورها بين تعزيز الإجراءات الوقائية والصحية، وتطوير البنية التحتية وتعزيز التعليم الطبي، وذلك تحت إشراف الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبالتنسيق مع الدكتور محمود عابد، مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة.

 شملت الاستعدادات الآتي:

-تجهيز العيادات الطبية داخل الكليات والمدينة الجامعية بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، إلى جانب تحديث عربات وغرف الإسعافات الأولية وتوفير طاقم طبي على مدار الساعة، وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية الفورية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

-  بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد اعتبارًا من شهر سبتمبر، حيث يتم استقبالهم في المدينة الجامعية بالحرم الجامعي لإجراء الفحوصات اللازمة مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

-  دعم الصحة النفسية من خلال توفير جلسات إرشاد نفسي داخل المدينة الجامعية، بالتعاون مع متخصصين في الطب النفسي والاجتماعي.

-  تعزيز الإجراءات الوقائية لمكافحة الأمراض المعدية، من خلال تطبيق بروتوكولات التعقيم، وتوفير المطهرات، وتكثيف حملات التوعية الصحية.

-  تطوير البنية التحتية الصحية في المدينة الجامعية.
- متابعة مخزون الأدوية ومدة صلاحيته وصرف وإعداد الادوية والمستلزمات الطبية للوحدات داخل وخارج الحرم الجامعى – وطوارئ المدن والمدرجات والمدن الجامعية والمعسكرات والرحلات وعيادات الأسنان والكليات.

-  عقد لجنة ذوى الاحتياجات الخاصة والتى تختص بقبول الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بكليات الجامعة، ويقوم الطالب أو ذويه بتقديم الأوراق فى مقر الإدارة الطبية بمبنى 7 بالإدارة الطبية بالجامعة

وأكدت الجامعة أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقًا من التزامها بأعلى معايير الحفاظ على صحة وسلامة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تواكب المعايير العالمية في الرعاية الصحية الجامعية.

