قرارات حاسمة من نقابة المهن الموسيقية ضد 3 مطربين بسبب غنائهم في الساحل

اتجهت نقابة المهن الموسيقية نحو اتخاذ إجراءات حاسمة ضد ثلاثة مطربين، أثاروا موجة من الجدل بعد مشاركتهم في عدد من الحفلات بالساحل الشمالي، بسبب أسلوبهم الغنائي وأدائهم الذي وُصف من داخل الأوساط الفنية بأنه "غير لائق" و"لا يعبّر عن القيم الفنية والمجتمعية".

ووفقًا لمصادر خاصة، فإن النقابة ناقشت خلال الأيام الماضية تقارير وردت من متابعين وشكاوى جماهيرية، تتعلق باستخدام المطربين لألفاظ خارجة على المسرح، وتقديم عروض تتنافى مع آداب المهنة وضوابط العمل الفني، ما دفع بعض أعضاء المجلس للمطالبة باتخاذ إجراءات فورية.

واشارت المصادر إلى أن النقابة بصدد اتخاذ عدة قرارات، أبرزها:

إيقاف المطربين الثلاثة مؤقتًا لحين الانتهاء من التحقيق.

إحالتهم إلى لجنة الانضباط خلال الفترة المقبلة.

وضع لائحة صارمة لأداء الحفلات، خاصة في موسم الصيف والمناطق السياحية.

ويأتي هذا التحرك في إطار سعي النقابة للحفاظ على صورة الفن المصري، وفرض الالتزام المهني والأخلاقي على كافة العاملين بالوسط الموسيقي، في وقت تتزايد فيه الأصوات المطالبة بتطهير الساحة الفنية من أي ممارسات تسيء للجمهور أو المهنة.

