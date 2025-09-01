بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بكفر الدوار

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر حادث تصادم بين سيارة تريلا وأخرى أثناء توقفها أسفل الكوبري العلوي بكفر الدوار على الطريق الزراعي أمام مدخل كينج عثمان بنطاق محافظة البحيرة.

ننشر أسماء ضحايا الحادث

ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بالبحيرة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين وسقوط ضحايا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث أمام مدخل كينج عثمان بمركز كفر الدوار، وتبين وفاة عيد محمد أبو عيشة 44 عاما، مقيم بقرية الخزان التابعة لمركز دمنهور بجوار قرية الرحمانية، وإصابة حمادة جابر حسنين عطية 23 عاما، مقيم شبراخيت، ومحمد نظيم السيد إبراهيم 50 عاما، مقيم مركز الرحمانية بالبحيرة، وعبد الرحمن محمود محمد 30 عاما، مقيم مركز تلا بالمنوفية.

تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام والمصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبانتقال الأجهزة الأمنية المختصة إلى مكان الحادث ومعاينته، تم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

