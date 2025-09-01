تفاصيل لقاء عميد علوم الرياضة بجامعة المنصورة بالطلاب في معسكر جمصة

أجرى الدكتور أحمد عبد العظيم عميد كلية علوم الرياضة بجامعة المنصورة بزيارة ميدانية إلى معسكر جمصة الطلابي لطلاب وطالبات الكلية، والذي يُقام تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لتنمية قدرات الطلاب بأنشطة والتدريب.

عميد كلية علوم الرياضة يتفقد معسكر جمصة الطلابي

ورافق عميد كلية علوم الرياضة خلال الزيارة نخبة من قيادات الكلية، وهم:

▪️ الدكتور أشرف عثمان – وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

▪️ الدكتور خالد وحيد – وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

▪️الدكتور أبو النجار عز الدين – الأستاذ بقسم المناهج بالكلية.

▪️ الدكتور كريم الحكيم – رئيس قسم الإدارة الرياضية.

مسابقات وورش عمل وبرامج ترفيهية لطلاب علوم الرياضة بمعسكر جمصة

وشهدت الفعاليات في معسكر جمصة باقة متنوعة من الأنشطة، شملت:

▪️مسابقات رياضية في كرة القدم، الكرة الطائرة، تنس الطاولة.

▪️برامج ترفيهية وثقافية دعمت روح الإبداع والتواصل بين الطلاب.

▪️ورش عمل تدريبية وتثقيفية في القيادة العمل الجماعي والتخطيط الاستراتيجي وسوق العمل.

وأشاد الدكتور أحمد عبد العظيم بمستوى التنظيم والالتزام، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور أحمد الطنبولي مدير المعسكر وفريق العمل من أعضاء هيئة التدريس، المشرفين، والجهاز الإداري، الذين ساهموا في إنجاح الفعاليات بصورة مشرفة.

وفي كلمته، قدم الدكتور أحمد عبد العظيم - عميد الكلية أسمى آيات الشكر والتقدير إلى الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة على دعمه المستمر للأنشطة الطلابية، وإلى الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على متابعته الدقيقة وحرصه على دعم طلاب الكلية، كما أثنى على دور وكلاء الكلية وفريق العمل بالمعسكر لما قدموه من جهد مثمر انعكس على نجاح الفعاليات.

بناء شخصية الطالب الجامعي

وأكد أن هذه المعسكرات تعد فرصة حقيقية لبناء شخصية الطالب الجامعي، وتعزيز القيم الإيجابية، وتنمية القدرات العلمية والعملية، بما يرسخ مكانة الكلية كصرح أكاديمي ورياضي رائد.

‎وأكد الدكتور أشرف عثمان – وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن معسكر جمصة يمثل تجربة فريدة للطلاب، حيث يجمع بين الأنشطة الرياضية والتدريبية والبرامج الثقافية، وهو ما يساهم في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، مشيدًا بالتزام الطلاب وروحهم العالية خلال مختلف الفعاليات.

‎كما أعرب الدكتور خالد وحيد – وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عن سعادته بما شهده من تنظيم متميز وتفاعل إيجابي من الطلاب، مؤكدًا أن مثل هذه الأنشطة تُعد امتدادًا لدور الكلية في إعداد جيل قادر على الابتكار والبحث العلمي، إلى جانب تفوقه الرياضي والإداري.

