تنسيق الجامعات 2025، عميد علوم الرياضة بنات بحلوان تكشف نظام اختبارات القدرات بالكلية (فيديو)

تنسيق الجامعات 2025، كشفت الدكتورة أمل عبد الله، عميد كلية علوم الرياضة بنات بجامعة حلوان، تفاصيل ونظام اختبارات القدرات بالكلية لطلاب الثانوية العامة.

د. أمل عبد الله عميد كلية علوم الرياضة بنات بحلوان

وقالت خلال تصريحات لـ فيتو: إن اختبار القدرات بكلية علوم الرياضة، تجرى على مدار يومين متتاليين، لافتة إلى أنه في اليوم الأول، تقوم الطالبة بملء الاستمارات وبياناتها الشخصية، ثم يتم إجراء الكشف الطبي المبدئي على سلامة القلب، ثم قياس الطول، بشرط ألا يقل عن 155 سم.

وأضافت عميد كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان، إن وزن الجسم المناسب لطالبة كلية التربية الرياضية، يكون بأن نخصم 100 من مقدار الطول بحيث يصبح الوزن المثالي للفتاة 55 كيلو، ويسمح لكل فتاة بزيادة 10 كيلو فقط في الوزن، حتى لا يؤثر الوزن الزائد على الفتاة أثناء تأدية الألعاب والتمرينات.

تأثير التشوهات القوامية على قبول الطالبات بكلية علوم الرياضة

ووأوضحت الدكتورة رانيا عبد الله، أن التشوهات القوامية تؤثر سلبيا على قبول الطالبات أثناء اختبارات القدرات، لما لها من تأثيرات سيئة على سير الطالبة في الألعاب الرياضية بالكلية.

وذكرت العميدة أمثلة على التشوهات القوامية عند الطالبات، وقالت إنها مثل الفلات فوت أو المرونة الزائدة في الكوع أو الركبة، أو تقوس الساقين، أو تقوس العمود الفقري، أو انحناء الكتفين، مشيرة إلى أن كل ذلك يؤثر على الطالبة في الألعاب الرياضية مثل الجمباز، حيث قد يسبب لها اصابات شديدة.

وأوضحت العميدة أن اليوم الثاني للاختبارات، يؤدي الطالبات الاختبارات المهارية، مثل اختبارات اللياقة البدنية، مثل الجري لـ 600 متر، والسرعة 50 متر، والجري زجزاج، وتمرين التوافق والقفز العريض، والمرونة، بجانب الاختبار الشخصي.

الملابس الرياضية المطلوبة لاختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة

وحدد المجلس الاعلى للجامعات، من خلال دليل اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة الملابس الرياضية المطلوبة من الطلاب الراغبين في اداء اختبارات كلية علوم الرياضة وجاءت كالتالي:

ملابس الطلاب (البنين): فانلة بدون أكمام - شورت - حذاء رياضي خفيف - شراب قصير أبيض - مايوه.

ملابس الطالبات (البنات): بلوزة - بنطلون تدريب - حذاء رياضي خفيف - شراب قصير أبيض - مايوه.

يفضل حضور الطلاب مرتدين بدلة تدريب Training Suit.

الأوراق المطلوبة لاختبارات قدرات كلية علوم الرياضة

ينبغي على الطالب أثناء التقدم لكلية علوم الرياضة لأداء اختبارات القدرات أن يتوجه شخصيًا إلى لجنة الاختبارات في التاريخ المحدد له إلكترونيًا، في تمام الساعة الثامنة صباحًا ومعه ما يلي:.

الايصال الدال على تسجيل الطالب - اسم الكلية المتقدم لها لاختبارات القدرات التي قام بطبعها من الموقع.

عدد 6 صور شخصية مقاس 6×4 سم.

أصل رقم الجلوس وصورة منه.

صورة بطاقة الطالب الشخصية (بطاقة الرقم القومي).

بالنسبة للطالب المتقدم لمسار اختبار المهارة يجب أن يقدم جميع المستندات الأصلية المعتمدة والمختومة من الجهة المسئولة الدالة على ما يفيد كونه لاعب دولي، أو محلي أو حاصل على ميداليات أو بطولات، ويتم فحص المستندات عن طريق لجنة من الخبراء مشكلة من الكلية، وفي حالة عدم ثبوت صحة المستندات سوف يتم تحويله تلقائيا لمسار اختبار الاستعداد البدني، على أن يتحمل الطالب أي إجراءات نظامية تقرها الكلية في حالة ثبوت عدم صحة المستندات.

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