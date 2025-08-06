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انطلاق مبادرة "مليون مؤهل مبتكر" لطلاب وخريجي جامعة عين شمس 9 أغسطس

مبادرة مليون مؤهل
مبادرة "مليون مؤهل مبتكر" لطلاب وخريجي جامعة عين شمس

يستعد مركز التوظيف بـ جامعة عين شمس لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة كن مستعدًا - Be-Ready "مليون مؤهل مبتكر" يوم 9 أغسطس، لتنمية المهارات الحياتية والتوظيفية لطلاب وخريجي جامعة عين شمس وضمان جاهزيتهم للانضمام لسوق العمل.

ويأتي ذلك بمشاركة عدد من الشركاء الدوليين والمحليين من بينهم منظمة العمل الدولية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ومعهد الابتكار العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء ومؤسسة صناع الحياة مصر وهيئة بلان إنترناشيونال، وتعد مبادرة "كن مستعدًا" إحدى الآليات التنفيذية لمبادرة "تحالف وتنمية"، بتمويل من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وتهدف المبادرة من خلال مركز توظيف جامعة عين شمس إلي تنمية مهارات أكثر من 2500 من طلاب وخريجي جامعة عين شمس لتأهيلهم لسوق العمل، حيث يقوم مركز التوظيف بتقديم برنامج تدريبي مكثف لمدة ستة أيام للطلاب والخريجين يستهدف بناء مهاراتهم في موضوعات التوجيه المهني، الذكاء العاطفي، الوعي الذاتي، الاهتمامات والقيم الوظيفية، اتخاذ القرارات، تحديد الأهداف، إدارة الوقت، حل المشكلات، مهارات التواصل، مهارات البحث عن وظيفة، والوظائف الخضراء بالإضافة إلى ذلك، موضوعات تخطيط الحياة الاجتماعية والتخطيط المالي. وتعقد البرامج التدريبية علي خلال الفترة المقبلة بمقر مركز التوظيف والابتكار بالإضافة إلى التعاون مع كليات التجارة والآداب في استضافة مجموعة من البرامج التدريبية لتعقد بمقراتها.

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جامعة عين شمس الدراسات العليا والبحوث رئاسة مجلس الوزراء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم

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