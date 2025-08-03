الأحد 03 أغسطس 2025
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خارج الحدود

90 ألف شخص يشاركون في احتجاج مؤيد لفلسطين بسيدني

احتجاجات في سيدني
احتجاجات في سيدني دعما لغزة، فيتو

أفادت شرطة “ نيو ساوث ويلز” في أستراليا، اليوم الأحد، أن هناك حوالي 90 ألف شخص شاركوا في احتجاج مؤيد لفلسطين في سيدني صباح اليوم. 

ونظم شباب مغربي أمس وقفة شعبية أمام القنصلية الأمريكية بمدينة الدار البيضاء في المغرب، مساء  السبت، إسنادًا لـ غزة ورفضًا للتطبيع، وتنديدًا بحرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال.

وفي وقت سابق أفادت القناة 12 العبرية، مساء السبت الماضي، بتظاهر آلاف الإسرائيليين وسط تل أبيب للضغط على حكومة نتنياهو المتطرفة لإنجاز صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

من يستطيع إبرام صفقات جزئية يمكنه إبرام صفقة شاملة

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، اليوم السبت:، إن الشروط التي وضعتها إسرائيل للتوصل لاتفاق لعودة المحتجزين، غير واقعية.

وأوضحت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، أنه من الممكن إعادة جميع أبنائنا مقابل إنهاء الحرب، فتوسيع العملية العسكرية في غزة هو حكم بالموت على أبنائنا، لذا ندعو إلى الخروج للشارع فلا يمكن إعادة أبنائنا دون ضغط حقيقي على الحكومة.

واختتمت: “لا يمكن لإسرائيل أن تكون وطنا لليهود وهي تتخلى عنهم، ومن يستطيع إبرام صفقات جزئية يمكنه إبرام صفقة شاملة”.

المعركة العسكرية في غزة ستستمر بلا هوادة

وقبل وقت سابق زعم رئيس أركان جيش  الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، أن "المعركة العسكرية في غزة ستستمر بلا هوادة" ما لم يطلق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع.

وقال زامير في بيان عسكري: "في تقديري سنعرف خلال الأيام المقبلة إن كنا سنتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائننا. وإلا، فإن المعركة ستستمر بلا هوادة". 

وجاء في البيان أن زامير “ أجرى زيارة ميدانية لتقييم للوضع أمس الجمعة في قطاع غزة برفقة عدد من كبار ضباط الجيش”.

وأضاف: "الحرب متواصلة، وسنكيفها على ضوء الواقع المتبدل بما يخدم مصالحنا، والانتصارات التي تحققت تمنحنا مرونة في العمليات".

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