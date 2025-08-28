فيديو صادم لرجل مسلح يقتل مهاجرا في صحراء ليبيا بطريقة بشعة

قالت منظمة "لاجئون في ليبيا"، في بيان صادر عنها اليوم الخميس ، إنه تم اكتشاف "فيديو صادم" يظهر رجلًا يعتقد أنه من الجنسية التشادية يُقتل على يد مسلح في الصحراء بعد طرده من ليبيا.

وعلى الرغم أن الفيديو، لم يتم التحقق من صحته، ولا يتضمن أي تاريخ أو تفاصيل محددة عن الحادثة التي أظهرت قيام مسلح بإفراغ كامل للذخيرة في رأس الضحية.

ووصف الفيديو المذكور بأنه "مُزعج للغاية ويفتقر إلى تفاصيل دقيقة، بما في ذلك تاريخ الحادثة".

والأوضاع في ليبيا بالغة الخطورة؛ بسبب انتشار الانتهاكات والعمل القسري والتعذيب، إذ يحاول العديد من المهاجرين عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا.

ومع ذلك، يعترض خفر السواحل الليبي آلافًا من المهاجرين ويُعيدهم إلى البلاد، ويُوضعون غالبًا في مراكز احتجاز.

ومنظمة "لاجئون في ليبيا"، التي نشرت هذه المعلومات، هي كيان مُسجّل قانونيًا في إيطاليا، وتُدافع عن حقوق اللاجئين والمهاجرين، بغض النظر عن وضعهم

ويظهر في الفيديو رجل مسلح بيقتل مهاجر في صحراء ليبيا، المسلح فضى الذخيرة كلها في رأس وجسم المهاجر اللي كان مربوط ونايم على بطنه على الرمل.

الأصوات اللى مع المسلح كانت بتشيد باللي عمله، وكمان بعضهم صور المشهد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.