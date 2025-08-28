الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

فيديو صادم لرجل مسلح يقتل مهاجرا في صحراء ليبيا بطريقة بشعة

مسلح يقتل مهاجر في
مسلح يقتل مهاجر في ليبيا

قالت منظمة "لاجئون في ليبيا"، في بيان صادر عنها اليوم الخميس ، إنه تم اكتشاف "فيديو صادم" يظهر رجلًا يعتقد أنه من الجنسية التشادية يُقتل على يد مسلح في الصحراء بعد طرده من ليبيا.

وعلى الرغم أن الفيديو، لم يتم التحقق من صحته، ولا يتضمن أي تاريخ أو تفاصيل محددة عن الحادثة التي أظهرت قيام مسلح بإفراغ كامل للذخيرة في رأس الضحية.

ووصف الفيديو المذكور بأنه "مُزعج للغاية ويفتقر إلى تفاصيل دقيقة، بما في ذلك تاريخ الحادثة". 

والأوضاع في ليبيا بالغة الخطورة؛ بسبب انتشار الانتهاكات والعمل القسري والتعذيب، إذ يحاول العديد من المهاجرين عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا.

txt

قائد مليشيا بارز في ليبيا ينجو من محاولة اغتيال

ومع ذلك، يعترض خفر السواحل الليبي آلافًا من المهاجرين ويُعيدهم إلى البلاد، ويُوضعون غالبًا في مراكز احتجاز.

 ومنظمة "لاجئون في ليبيا"، التي نشرت هذه المعلومات، هي كيان مُسجّل قانونيًا في إيطاليا، وتُدافع عن حقوق اللاجئين والمهاجرين، بغض النظر عن وضعهم

ويظهر  في الفيديو  رجل مسلح بيقتل مهاجر في صحراء ليبيا، المسلح فضى الذخيرة كلها في رأس وجسم المهاجر اللي كان مربوط  ونايم على بطنه على الرمل.

الأصوات اللى مع المسلح كانت بتشيد باللي عمله، وكمان بعضهم صور المشهد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليبيا أوروبا المهاجرين

مواد متعلقة

قائد مليشيا بارز في ليبيا ينجو من محاولة اغتيال

احتفالات شعبية في ليبيا بدعوة المبعوثة الأممية لتشكيل حكومة موحدة وعقيلة يرحب (فيديو)

الأكثر قراءة

سيارتان "اتعجنو" ومصابين "قفزوا" من شدة الاصطدام، 10 صور ترصد حادث كورنيش المعادي المروع

خبير يكشف تأثير خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الذهب والدين الحكومي

حدث فجرا، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة وعدة شركات

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "سماحة الإسلام"

انفراجة في أزمة سيف الدين الجزيري وفيريرا، وهذا ما طلبه المدرب البلجيكي بشكل رسمي

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والكانتلوب والموز الصعيدي "يعيد التوازن" في الأسواق

أسعار المانجو اليوم الجمعة، ارتفاع الصديقة والجولك 7 جنيهات وانخفاض السكري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

حبس وغرامة، عقوبات صارمة بقانون الفتوى الشرعية

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads