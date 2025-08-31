محافظ الإسكندرية يتفقد كوبري محمد نجيب بعد تشغيله التجريبي

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، كوبري محمد نجيب عقب فتحه للتشغيل التجريبي لحين الانتهاء من أعمال الفواصل الإنشائية إلى جانب استكمال نقل الحركة المرورية من إشارة سيدي بشر إلى شارع خالد بن الوليد عبر المرور أسفل الكوبري، تمهيدًا لإلغاء إشارة سيدي بشر نهائيًا، بما يسهم في القضاء على الاختناقات وزيادة معدلات السيولة المرورية بالكورنيش.

وخلال جولته ؛ أبدى المحافظ عددًا من الملاحظات على المشروع لمسؤولي جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط حيث شدد على ضرورة تثبيت الأعمدة الديكورية بشكل آمن، وإعادة معالجة التشطيبات النهائية لسور الكوبري، موجهًا شركة "نهضة مصر" بسرعة إجراء اختبارات دقيقة للشنايش للتأكد من كفاءتها.

وفي إطار حرصه على راحة المواطنين، كلف المحافظ الإدارة العامة للمرور بوضع لافتات إرشادية واضحة لتسهيل حركة المرور سواء بإستخدام الكوبري أو الطريق السطحي، مؤكدًا على أهمية توحيد جميع أعمدة الكهرباء لتكون من النوع الديكوري بما يواكب الشكل الحضاري والجمالي للإسكندرية.

يذكر أن كوبري محمد نجيب يبلغ طوله نحو 600 متر ويضم 4 حارات مرورية، ويُعد أحد أهم المشروعات المرورية الجديدة التي تخدم منطقة سيدي بشر والكورنيش.

