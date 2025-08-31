الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد كوبري محمد نجيب بعد تشغيله التجريبي

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتفقد كوبري محمد نجيب

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، كوبري محمد نجيب عقب فتحه للتشغيل التجريبي لحين الانتهاء من أعمال الفواصل الإنشائية إلى جانب استكمال نقل الحركة المرورية من إشارة سيدي بشر إلى شارع خالد بن الوليد عبر المرور أسفل الكوبري، تمهيدًا لإلغاء إشارة سيدي بشر نهائيًا، بما يسهم في القضاء على الاختناقات وزيادة معدلات السيولة المرورية بالكورنيش.

الزمالك يتقدم على وادي دجلة بهدف ناصر ماهر في الشوط الأول (فيديو وصور)

مركز شباب طلحة يتوج بلقب دوري القليوبية لمراكز الشباب في نهائي حماسي

وخلال جولته ؛ أبدى المحافظ عددًا من الملاحظات على المشروع لمسؤولي جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط حيث شدد على ضرورة تثبيت الأعمدة الديكورية بشكل آمن، وإعادة معالجة التشطيبات النهائية لسور الكوبري، موجهًا شركة "نهضة مصر" بسرعة إجراء اختبارات دقيقة للشنايش للتأكد من كفاءتها.

وفي إطار حرصه على راحة المواطنين، كلف المحافظ الإدارة العامة للمرور بوضع لافتات إرشادية واضحة لتسهيل حركة المرور سواء بإستخدام الكوبري أو الطريق السطحي، مؤكدًا على أهمية توحيد جميع أعمدة الكهرباء لتكون من النوع الديكوري بما يواكب الشكل الحضاري والجمالي للإسكندرية.

يذكر أن كوبري محمد نجيب يبلغ طوله نحو 600 متر ويضم 4 حارات مرورية، ويُعد أحد أهم المشروعات المرورية الجديدة التي تخدم منطقة سيدي بشر والكورنيش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أحمد خالد الاسكندرية كوبرى محمد نجيب

مواد متعلقة

سكرتير عام قنا يتفقد المكاتب الخدمية ويتابع ملفات التقنين والتصالح بـ نقادة

بعد احتلالهم الطريق، أهالي سيدي كرير والأمن إيد واحدة ضد المدمنين والمشردين (صور)

الزمالك يتقدم على وادي دجلة بهدف ناصر ماهر في الشوط الأول (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

الضابط "شهبور" ينهي أسطورة "بلطجي كعبيش" في مواجهة الأسلحة البيضاء والبدلة الميري

فصل نهائي لـ رئيس قطار وكمساري من الخدمة بعد تركهما الرحلة في محطة المراغة

الممثل العالمي مينا مسعود يحتفل بزفافه علي الهندية إميلي شاه (فيديو)

تحرك برلماني بشأن إقرار مبدأ المعاملة بالمثل مع السفارات الأجنبية في مصر

بالأسماء، مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انفجار خط غاز بالإسماعيلية

بعد توقف المفاوضات مع علي ماهر، من هو المدرب الأقرب لخلافة ريبيرو في الأهلي؟

توقف مفاجئ في مفاوضات الأهلي مع علي ماهر، تفاصيل

وفاة حفيدة محمد علي باشا، قصة رحيل جيدة هانم ابنة أسطورة القصر والصحراء في صمت

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد اتهامهم بنشر فيديوهات خادشة، حكم نشر "البلوجر" مقاطع غير أخلاقية

هل يجوز الصلاة بالمكياج؟ أمين الفتوى يجيب

من قصص القرآن الكريم، يونس بن متى مع أهل نينوى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads