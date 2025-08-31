موعد مباراة مصر والعراق في كأس الخليج للشباب

يستعد منتخب الناشئين تحت 17 سنة، بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، لمواجهة نظيره العراقي، في الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس الخليج للشباب

موعد مباراة مصر والعراق في كأس الخليج

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره منتخب العراق، غدا الإثنين 1 سبتمبر، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية.

مباراة مصر والعراق تنطلق في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مصر، وتنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية، كما تنقلها القناة الرياضية السعودية على الهواء مباشرة.

منتخب الناشئين يخسر أمام عمان بثنائية

وتلقى منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، خسارة مؤلمة أمام نظيره المنتخب العماني بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، الجمعة الماضي، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج للشباب، التي تقام في ضيافة مدينة أبها السعودية، خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 9 سبتمبر المقبل.

منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فيتو

مجموعة مصر في كأس الخليج

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

25 لاعبا في بعثة منتخب الناشئين للسعودية

تضم البعثة الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد الكاس، المدير الفني، ومحمد إبراهيم المدرب العام، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، ووليد مهدي مديرا إداريا، وسالم حنيش محللا للآداء، وعبدالرحمن عيسى مدربا للأحمال، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي للعلاج الطبيعي، ومحمد السيد مسؤول التدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات، و25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبد العزيز، فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير.

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي.

