اقتصاد

95.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة بداية الأسبوع  نسبة 95.3 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.3 % والعرب على 3.4 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 5.4 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 72.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 


والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 88.8 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.7 % وسجل العرب 5.5 %، وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1.999,5 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.332,4 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تداولات جلسة بداية الأسبوع 

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات أمس الأحد أول جلسات الأسبوع. 

وخسر رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.463 تريليون جنيه.   

مؤشر “إيجي إكس 30” 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 35148 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 43208 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 15796 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3834 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة  

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 10739 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 14263 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 3525 نقطة. 

