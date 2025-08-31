الأحد 31 أغسطس 2025
الصليب الأحمر: لا مكان في غزة يستوعب موجات النزوح

قالت  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان لها اليوم الأحد: إنه لا مكان داخل القطاع يمكنه استيعاب موجة نزوح هائلة من المدنيين من مدينة غزة.

 

وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تحت وطأة العمليات العسكرية اضطر ما يزيد عن 300 ألف فلسطيني من سكان محافظة شمال القطاع إلى مغادرتها تجاه غرب مدينة غزة، في حين نزح أكثر من 200 ألف شخص من المناطق الشرقية والجنوبية للمدينة، وذلك حسب بيانات رسمية قدمها مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة.

