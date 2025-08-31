الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقى نظيره التنزاني لبحث التعاون العسكري (فيديو)

القوات المسلحة المصرية
التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى السيدة ستيرجومينا لورانس تاكس وزير الدفاع والخدمة الوطنية التنزانية والوفد المرافق لها.

حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والتنزانية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على عمق الروابط والعلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبها أعربت وزير الدفاع والخدمة الوطنية التنزانية عن تقديرها لدور مصر المحورى فى دعم السلام والإستقرار بالقارة الأفريقية، متطلعةً بأن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون المشترك بين البلدين.

أعقب اللقاء توقيع الجانبان اتفاقية تعاون بما يسهم فى نقل وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات العسكرية.

حضر اللقاء وتوقيع الإتفاق الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق سالوم حاجى عثمان رئيس أركان قوات الدفاع الشعبى التنزانية،  وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتنزانية والسفير والملحق العسكرى التنزانى بالقاهرة.

