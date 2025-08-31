الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مرموش يصنع وهالاند يسجل، مانشستر سيتي يتقدم على برايتون في الشوط الأول

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

تقدم فريق مانشستر سيتي، أمام نظيره برايتون بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2025-2026.

من سجل هدف مانشستر سيتي في شباك برايتون؟

سجل إيرلينج هالاند هدف مانشستر سيتي في الدقيقة 34 من صناعة عمر مرموش.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

 حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: نونيز، جون ستونز، خاسنوف، آيت نوري.

خط الوسط: تيجاني ريندرز، رودري، أوسكار بوب.

خط الوسط الهجومي: برناردو سيلفا، عمر مرموش.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون 

وكان نادي مانشستر سيتي افتتح الموسم بالدوري الإنجليزي بفوز أمام ولفرهامبتون بأربعة أهداف دون رد، وفي الجولة الثانية سقط في فخ الهزيمة أمام توتنهام بهدفين دون رد.

وعلى الجانب الآخر تعادل برايتون أمام فولهام بهدف لمثله بالجولة الأولى، ثم خسر أمام إيفرتون بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية.

ويمتلك مانشستر سيتي ثلاث نقاط من فوز وحيد ويتواجد بالمركز 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، أما برايتون يحتل المركز 18 ولديه نقطة واحدة.

تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي مانشستر سيتي أمام برايتون الدوري الانجليزي برايتون مرموش

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، عمر مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي ضد برايتون

موعد والقناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

الضابط "شهبور" ينهي أسطورة "بلطجي كعبيش" في مواجهة الأسلحة البيضاء والبدلة الميري

توقف مفاجئ في مفاوضات الأهلي مع علي ماهر، تفاصيل

بعد توقف المفاوضات مع علي ماهر، من هو المدرب الأقرب لخلافة ريبيرو في الأهلي؟

وفاة حفيدة محمد علي باشا، قصة رحيل جيدة هانم ابنة أسطورة القصر والصحراء في صمت

البنك الأهلي يعدل أسعار العائد على الشهادات الادخارية

صفعة القاهرة، هل تملك بريطانيا سندًا قانونيًّا لإعادة خرسانات السفارة وحواجزها الأمنية؟

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

كواليس صادمة.. التحريات تكشف مسروقات فيلا الفنان حمادة هلال بالتجمع

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سائق شاحنة يسأل: ما حكم الاستعانة بالمخدرات للتغلب على إرهاق القيادة؟ والإفتاء تجيب

ربيع الغفير: سيدنا محمد هدية من المولى للأمة الإسلامية

وُلد الهدى (الحلقة الثامنة)، كرم رسول الله "كان أجود بالخير من الريح المرسلة"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads