مرموش يصنع وهالاند يسجل، مانشستر سيتي يتقدم على برايتون في الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر سيتي، أمام نظيره برايتون بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2025-2026.

من سجل هدف مانشستر سيتي في شباك برايتون؟

سجل إيرلينج هالاند هدف مانشستر سيتي في الدقيقة 34 من صناعة عمر مرموش.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: نونيز، جون ستونز، خاسنوف، آيت نوري.

خط الوسط: تيجاني ريندرز، رودري، أوسكار بوب.

خط الوسط الهجومي: برناردو سيلفا، عمر مرموش.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

وكان نادي مانشستر سيتي افتتح الموسم بالدوري الإنجليزي بفوز أمام ولفرهامبتون بأربعة أهداف دون رد، وفي الجولة الثانية سقط في فخ الهزيمة أمام توتنهام بهدفين دون رد.

وعلى الجانب الآخر تعادل برايتون أمام فولهام بهدف لمثله بالجولة الأولى، ثم خسر أمام إيفرتون بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية.

ويمتلك مانشستر سيتي ثلاث نقاط من فوز وحيد ويتواجد بالمركز 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، أما برايتون يحتل المركز 18 ولديه نقطة واحدة.

تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD1.

