ندوة عن "حماية المال العام" بمجمع نيابات القاهرة الجديدة

عقدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، التابعة للنيابة الإدارية برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الأحد، ندوة حول "دور النيابة الإدارية في حماية الاستثمارات والمال العام"، بمشاركة ١٨١ عضوًا من مختلف الدرجات القضائية، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، وبحضور عددٍ من المعيدين بالأقسام المختلفة بكلية الحقوق بجامعة عين شمس.

في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية وكلية الحقوق

جاءت تلك الندوة تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار بروتوكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية وكلية الحقوق بجامعة عين شمس.

استهلت فعاليات الجلسة الافتتاحية بكلمة للمستشارة بريهان محسن، مديرة الوحدة، نقلت فيها للحضور تحيات المستشار رئيس الهيئة ووجهت الشكر على دعمه المستمر للوحدة، كما وجهت الشكر لكلية الحقوق بجامعة عين شمس تحت قيادة الدكتور محمد صافي عميد الكلية، على استمرار التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات القانونية، خاصة وأن موضوع الندوة يمس أحد أهم ركائز الاقتصاد وهو الاستثمار وما ينشأ عنه من التزامات قانونية وتعاقدية، وسبل تسوية النزاعات ذات الصلة بعقود الاستثمار.

وفي كلمته وُجَّهَ الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، الشكر للنيابة الإدارية ولوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، على تنظيم مثل تلك الندوات التي تثري الثقافة القانونية والمعرفية وفقًا لأحدث المستجدات على الساحة القانونية.

وتضمن برنامج الندوة عددًا من المحاضرات والجلسات الحوارية التي جاءت كالتالي وفقًا للتسلسل الزمني:

-"حقوق المستثمر وفقًا للقانون المصري والاتفاقيات الدولية" وقام بإلقائها الدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث.

-" التجنس الاستثماري" وقام بإلقائها الدكتور محمود لطفي أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

-"دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد الناتج عن التعامل بالعملات الافتراضية" وقامت بإلقائها الدكتورة سالي سمير أستاذ الاقتصاد السياسي والمالية العامة والتشريع الضريبي المساعد ومدير مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

-"دور النيابة الإدارية في حماية الاستثمار والمال العام" وألقاها المستشار أسامة خليل مدير نيابة الاستثمار والشئون المالية، والمستشار القانوني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وفي ختام فعاليات اليوم قامت مديرة الوحدة، بإهداء المحاضرين الدروع التذكارية تقديرًا لجهودهم القيمة التي أسهمت في نجاح الندوة، كما تم تسليم الحضور شهادات المشاركة في الندوة.

