طوارئ في استاد القاهرة لاستقبال مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم (فيديو)

منتخب مصر، يستعد استاد القاهرة، لاستقبال مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل، في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. 

ويسير العمل داخل هئية استاد القاهرة برئاسة وليد عبد الوهاب، على قدم وساق، حتى يظهر الاستاد بالشكل اللائق في مباراة منتخب مصر. 

وتنطلق مباراة مصر وإثيوبيا في تمام الساعة العاشرة مساء يوم 5 سبتمبر المقبل، على  استاد القاهرة الدولي

ويسعى مسئولو هيئة استاد القاهرة، لتجهيز الملعب على أكمل وجه من أجل مساعدة منتخب مصر في مهمته القومية، والاقتراب من حجز تذكرة التأهل لكأس العالم.  

ads