الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رنا ضحية مطاردة الواحات عن التصالح مع المتهمين: نفسيتي وحشة ومش عايزة اتكلم

ضحايا حادث مطاردة
ضحايا حادث مطاردة طريق الواحات

تواصلت "فيتو" مع الفتاة رنا إحدى ضحايا مطاردة طريق الواحات، بعد إدعاء والدة نزال الضحية الثانية في القضية أنها تصالحت مع المتهمين تحت التهديد.   

فيما رفضت رنا الإدلاء بأي تصريح، قائلة: “نفسيتي وحشة ومش عايزة اتكلم”. 

وكشفت والدة نزال، إحدى ضحايا حادث مطاردة طريق الواحات، كشفت عن تفاصيل مثيرة في الحادث بعد تداول معلومات عن تصالح الفتاة رنا مع المتهمين.  

وقالت والدة نزال أن الفتاة رنا الضحية الثانية تعرضت للتهديدات فتنازلت عن القضية.  

كما قالت: “لا أعلم تنازلت مقابل إيه”. 

وأضافت: “لن أتصالح في القضية، وإن كنت أفكر في التصالح، فبعد تلك التهديدات لن أتصالح أبدا”. 

تفاصيل ما حدث في الجلسة السابقة

وخلال الجلسة السابقة، وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التحرش اللفظي بالفتيات خلال قيادتهن السيارة، بالإضافة إلى التسبب في إصابتهن جراء المطاردة التي أسفرت عن اصطدام سيارتهن بمركبة نقل ثقيل، مؤكدة أن الواقعة تمت بسوء نية وتعمد.

وترافع دفاع المتهمين في حادث مطاردة فتيات طريق الواحات أمام هيئة المحكمة، وقدم دفوعه في القضية، وطالب بالإفراج عن المتهمين، وتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم. 

وعلق محامي المتهمين علي أقوال المجنى عليهم، واتهامهم الشباب بسبهم بألفاظ نابية، خلال مطاردتهم على طريق الواحات، قائلا: "المسافة بين العربيتين كانت 70 متر، إزاي سمعوا الألفاظ الموجهة إليهم".

وطلب ابراهيم سعيد البسيوني دفاع ضحيتي مطاردة طريق الواحات أمام هيئة المحكمة توقيع أقصى العقوبة على المتهمين لما سببوه من أذى لموكلتيه، متضامنا مع طلب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

كما طالب بالادعاء المدني بمبلغ مليون جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وظهرت علامات القلق والتوتر على المتهمين في واقعة مطاردة الفتيات بطريق الواحات، أثناء دخولهم قاعة محكمة جنح أكتوبر المنعقدة في جنوب الجيزة، خلال حضور أولى جلسات محاكمتهم.

وحرص المتهمون على ترديد آيات من القرآن الكريم والتسبيح والاستغفار أثناء انتظارهم بدء الجلسة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضحايا مطاردة طريق الواحات مطاردة طريق الواحات محكمة جنح أكتوبر

مواد متعلقة

إخلاء سبيل طليق الفنانة علا غانم في إزعاج جاره

والدة "نزال" ضحية طريق الواحات: "رنا" تلقت تهديدات فتنازلت ونحن لن نتصالح

التصريح بدفن جثة فتاة ألقت بنفسها من شرفة شقتها بالطابق الثالث

حبس المتهمين بإطلاق أعيرة وألعاب نارية بالجيزة

شكيت في سلوكها، اعترافات المتهم بقتل زوجته بكرداسة

التصريح بدفن جثة مسن أنهي حياته بالقفز في النيل بإمبابة

حبس 3 متهمين بسرقة متعلقات من داخل مدرسة بأطفيح

استخدم كارنيهات مزورة، اعترافات عاطل متهم بانتحال صفة طبيب أسنان بأكتوبر

الأكثر قراءة

أول رد من الأهلي بشأن التعاقد مع موسيمانى

بعد إزالة الحواجز الأمنية، السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن إغلاق مقرها

الأوضاع تزداد لهيبا وهناك أنظمة تنهار، توفيق عكاشة يثير المخاوف ويكشف تطورات المنطقة

العربية: أفراد من عائلة أبو عبيدة أكدوا اغتياله بعد معاينة الجثة

قبل ما يجيلك المحصل، اعرف أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء

كشف سلبيات تواجه زوار مصر، محام كويتي يوجه انتقادات قوية لمسئولي السياحة بأم الدنيا

اغتيال صوت المقاومة، كيف حطم "أبو عبيدة" معنويات الاحتلال وآلته الإعلامية؟

أخبار مصر: ضبط طليق الفنانة علا غانم، مصير ريبيرو خلال ساعات، تحرك برلماني بعد كارثة قطار مطروح، ضربة إيرانية كبيرة لإسرائيل

خدمات

المزيد

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

سعر الفاكهة اليوم، التفاح البلدي والكمثري بـ 40 جنيهًا والجوافة تبدأ في الانخفاض

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 674 مجلسا فقهيا حول آداب زيارة مسجد النبي

ما الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس؟ الإفتاء تُجيب

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads