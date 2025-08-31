غدًا، طرح كراسة شروط 2333 قطعة بـ18 مدينة بمحاور الإسكان المتوسط والمميز والأكثر تميزًا بالطرح السادس "مسكن"

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم غدًا طرح كراسة شروط لـ (۲۳۳۳) قطعة أرض سكنية بمحاور الإسكان المتوسط والمميز والأكثر تميزًا ضمن الطرح السادس "مسكن"، على أن يبدأ حجز الأراضي يوم الأحد الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ ولمدة شهرين تنتهي في ١٣ نوفمبر ۲۰۲٥ المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني "مسكن" على الرابط

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير أراضٍ سكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

إتاحة الأراضي بـ ۱۸ مدينة جديدة

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إتاحة الأراضي بـ ۱۸ مدينة جديدة تشمل مدن (6 أكتوبر - العبور - العاشر من رمضان - أخميم الجديدة - الصالحية الجديدة - الفشن الجديدة - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - طيبة الجديدة - قنا الجديدة - ناصر الجديدة "غرب أسيوط" - أسوان الجديدة - أسيوط الجديدة - السادات - برج العرب الجديدة -حدائق أكتوبر - سوهاج الجديدة).

وأوضحت الوزارة أن الأراضي المطروحة مقسمة كالآتي: ۱۳۳۱ قطعة أرض إسكان متوسط بـ ۸ مدن جديدة، و۸۲۸ قطعة أرض إسكان مميز بـ 9 مدن جديدة، و١٧٤ قطعة أرض إسكان أكثر تميزا بـ 3 مدن جديدة، كما تضمن الطرح توفير ۱۱۲ قطعة أرض سكنية ضمن الأراضي المطروحة لذوي الهمم.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، بداية من يوم الأحد المقبل 31 /8 /2025، وحتى يوم الأحد 21 /9/ 2025، وفقًا للمواعيد المقررة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم الوحدات، وتلافي أي ملاحظات، وكذا التنظيم الجيد لعملية التسليم.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 75، يوم الأحد 31 /8/ 2025، ووحدات العمارة 76، يوم الثلاثاء 2/ 9/ 2025، ووحدات العمارة 74، يوم الخميس 4 /9/ 2025، ووحدات العمارة 73، يوم الأحد 7 /9/ 2025، ووحدات العمارة رقم 90، يوم الثلاثاء 9 /9/ 2025، ووحدات العمارة 91، يوم الخميس 11 /9 /2025.

ونوَّه رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 131، يوم الأحد 14 /9 /2025، ووحدات العمارة 132، يوم الإثنين 15 /9/ 2025، ووحدات العمارة رقم 133، يوم الثلاثاء 16 /9/ 2025، ووحدات العمارة 134، يوم الأربعاء 17 /9/ 2025، ووحدات العمارة 88، يوم الخميس 18 /9/ 2025، لافتًا إلى أنه سيتم وحدات العمارة 89، يوم الأحد 21 /9/ 2025، لافتا الي أنه على الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه إلى مكتب خدمة المواطنين بجهاز المدينة لإنهاء الإجراءات ومعاينة واستلام الوحدة.

