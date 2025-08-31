الأحد 31 أغسطس 2025
حوادث

رفع آثار حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق بالتجمع الخامس

حادث انقلاب ميكروباص،
حادث انقلاب ميكروباص، فيتو

تمكن رجال المرور بالقاهرة من رفع آثار حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بـمنطقة التجمع الخامس، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث التجمع الخامس اليوم 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق التجمع الخامس، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

