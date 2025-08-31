سرقة كأس كلافيلد للتنس من غرفة الرومانية سورانا كيرستيا

شهدت بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2025، التي تُقام على ملاعب فلاشينج ميدوز في نيويورك، حادثة صادمة تمثلت في سرقة كأس بطولة كليفلاند للتنس من الغرفة الفندقية للاعبة الرومانية سورانا كيرستيا، المصنفة 112 عالميًا.

سرقة كأس كليفلاند للتنس

وتم اكتشاف السرقة بعد عودة كيرستيا إلى غرفتها الفندقية عقب مباراتها في الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة.

وأفادت التقارير أن الكأس، الذي فازت به كيرستيا في 24 أغسطس 2025 بفوزها على الأمريكية آن لي بنتيجة 6-2 و6-4 في نهائي بطولة كليفلاند، كان قد تم وضعه في مكان آمن داخل غرفتها، لكن اللصوص تمكنوا من الوصول إليه.

وتُجري الشرطة تحقيقاتها لتحديد ملابسات السرقة وهوية الجناة.

يُذكر أن كيرستيا، البالغة من العمر 35 عامًا، كانت قد وصفت أسبوع بطولة كليفلاند بأنه "مميز"، حيث لعبت دون توقعات كبيرة، ونجحت في تحقيق اللقب الثالث في مسيرتها الاحترافية.

ويأتي هذا الحادث ليُلقي بظلال من الحزن على مشاركتها في آخر البطولات الكبرى لهذا العام.

تتواصل التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة، وسط دعوات من الجماهير والمتابعين لتعزيز إجراءات الأمان في الفنادق المستضيفة للاعبين خلال البطولات الكبرى.

