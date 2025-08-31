سفارة سلطنة عمان بالقاهرة تعزي مصر في حادث قطار مطروح

أعربت سفارة سلطنة عمان بالقاهرة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، والدعاء بالشفاء العاجل لجميع المصابين في قطار مطروح.

حيث أعرب السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن بالغ الأسف والحزن في ضحايا حادث القطار الذى وقع فى محافظة مطروح.



وقدم «الرحبي» صادق التعازي لمصر حكومةً وشعبًا وأهل الضحايا، سائلًا الله أن يتغمدهم برحمته ورضوانه، وأن يسكنهم جنات الخلد، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وقال: «حفظ الله مصر وجميع أوطاننا».

