مصرع سيدة وإصابة زوجها وطفليها في حادث سير بالبحيرة

لقيت سيدة مصرعها بينما أصيب زوجها وطفلاها بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر تصادم سيارة ملاكي يستقلونها بأخرى نقل بطريق محور الضبعة أمام بوابة الرياض 19 اتجاه الضبعة، داخل نطاق محافظة البحيرة.

الزوجة توفيت إثر إصابتها بنزيف داخلي بالبطن ونزيف بالمخ

تبلغت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل، وبالانتقال والمعاينة تبين مصرع هدير كمال، إثر إصابتها بنزيف داخلي بالبطن والمخ، توفيت أثناء النقل للمستشفى، وإصابة زوجها عبدالحليم محمود محمود، 43 عاما، مقيم الجيزة، مصابا بكدمة بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، كما أصيب طفليها صفية عبدالحليم محمود، 11 عاما، مصابة بكدمة بالجبهة ما بعد الارتجاج، وياسين عبدالحليم محمود، 5 سنوات.

إيداع الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى

تم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وتم إيداع الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض علي النيابة للتحقيق.

