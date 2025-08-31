الأحد 31 أغسطس 2025
منهم الزعيم ونور الشريف، فنانون عانوا من الزهايمر في أعمالهم الفنية

عادل إمام
عادل إمام

قدم عدد من النجوم شخصية  مريض الزهايمر ضمن أعمالهم الفنية، وكان آخرهم الفنانة تارا عماد ضمن حكاية “أنت وحدك” من مسلسل “ما تراه ليس كما تبدو”، والتي أصيبت بمرض الزهاني وهو من أحد مشتقات مرض الزهايمر.
 تفاصيل مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

جدير بالذكر أن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" يتكون من 7 حكايات، عُرض منها حتى الآن حكايتان هما "فلاش باك" و"بتوقيت 2028"، فيما يُعرض حاليًا ثالث الحكايات بعنوان "Just You". 

ويواصل صُنّاع العمل حاليًا عمليات التصوير والمونتاج لباقي الحكايات تمهيدًا لعرضها تباعًا خلال الفترة المقبلة.

المسلسل من إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في كتابته وإخراجه نخبة من المواهب الشابة، فيما يتولى بطولة كل حكاية مجموعة من النجوم الشباب، 

فنانون عانوا من الزهايمر في أعمالهم

سعيد صالح وعادل امام في فيلم الزهايمر عام 2010

 

ثريا إبراهيم قدت دور المصابة بالزهايمر في فيلم حريم كريم 2005

 

إنعام سالوسة في فيلم يوم ما اتقابلنا" عام 2009

نور الشريف في فيلم بتوقيت القاهرة عام 2015

 

لبني محمود في مسلسل موضوع عائلي عام 2022

 

محمد محمود في فيلم  من أجل زيكو 2023

إلهام شاهين في مسلسل ألفريدو 2022

